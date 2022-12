La sorella di Antonino lancia una frecciatina a Ginevra Lamborghini: “Meglio la Fiat Uno”

NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Dicembre 2022

GF Vip 7

Ecco quando torna il doppio appuntamento settimanale del GF Vip 7

Siamo entrati nel vivo del GF Vip 7 e ormai da ben tre mesi i Vipponi stanno tenendo compagnia al grande pubblico di Canale 5. Fin dalla prima settimana come ben sappiamo il reality show è andato in onda per ben due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, ottenendo un successo incredibile. Tuttavia da qualche giorno, a causa dei Mondiali di Calcio 2022, il doppio appuntamento settimanale è stato sospeso. Attualmente così la trasmissione condotta da Alfonso Signorini viene trasmessa solo il lunedì.

Adesso però arriva una grande notizia per tutti i fan del reality. A sorpresa, come si mormora già da qualche giorno, viene confermato il ritorno del doppio appuntamento settimanale. Ad ufficializzare la notizia è stato proprio il conduttore, che ha così dato aggiornamenti su quello che accadrà.

Ma quando torna dunque il doppio appuntamento settimanale del GF Vip 7? Come ha annunciato Signorini, il reality per la prima volta andrà in onda di sabato sera. Due dovrebbero essere le dirette previste, ovvero quella di sabato 10 e quella di sabato 17 dicembre.

In seguito dovrebbe essere ripristinata la puntata del giovedì, con ogni probabilità a partire da gennaio. Non resta dunque che attendere per scoprire cosa accadrà nel corso di questi due appuntamenti speciali, che come al solito saranno ricchi di emozioni.