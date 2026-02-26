L’ex calciatore Antonio Di Natale ha stupito LDA e Aka7even con un incontro emozionante che anticipa un grande evento a…

L’ex calciatore Antonio Di Natale ha stupito LDA e Aka7even con un incontro emozionante che anticipa un grande evento a Napoli

Il celebre dirigente sportivo, allenatore ed ex calciatore Antonio Di Natale, noto affettuosamente come Totò, ha sorpreso tutti recandosi a trovare Aka7even e LDA. Il vicecampione d’Europa con la nazionale italiana nel 2012 ha voluto congratularsi personalmente con i due artisti per il brano presentato e per l’ottima performance canora mostrata nella serata di ieri sul palco di Sanremo. Di Natale, che vanta un rapporto di amicizia con entrambi, è stato accolto con grande calore ed entusiasmo.

La dedica speciale di LDA e l’affetto reciproco

L’emozione è stata palpabile, specialmente quando LDA, colto di sorpresa dalla visita dell’ex attaccante, ha esclamato in dialetto: “Toto’, si a’ cosa chiu’ bella che ho visto a Sanremo”. La reunion si è conclusa in un clima di grande affetto, tra baci e abbracci, ma si tratta soltanto di un arrivederci. Il legame tra lo sportivo e i due cantanti si rinnoverà presto in una cornice istituzionale molto importante per la città partenopea.

Il prossimo appuntamento al Premio Malafemmena a Napoli

A maggio, infatti, Antonio Di Natale sarà ospite d’onore a Napoli per ricevere un prestigioso riconoscimento durante la ventiduesima edizione del Premio Malafemmena. L’evento, patrocinato dall’assessorato al turismo del Comune di Napoli, si terrà presso il Teatro Bolivar. La serata di gala sarà presentata dalla giornalista e ideatrice del premio Barbara Carere, che salirà sul palco insieme a Max Giannini, celebre voce di Radio Kiss Kiss Italia.

