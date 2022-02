1 Lite tra Antonio Medugno e Gianluca Costantino

Le nomination creano sempre grandi malumori nella Casa del Grande Fratello Vip e ieri sera hanno provocato uno scontro tra Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Nel momento in cui il modello genovese ha dato la sua votazione al tiktoker si è scatenato il panico nel loft di Cinecittà.

Antonio, infatti, ha confessato di esserci rimasto molto male e non solo perché sono amici, ma anche perché condividono tanto tra le 4 mura, dal letto a diversi momenti. Medugno fin da subito ha replicato e ad Alfonso Signorini ha confessato di esserci rimasto molto male e che, forse, è il caso che apra gli occhi. Tornati in salone dopo le nomination, Antonio Medugno e Gianluca Costantino sono stati protagonisti di una discussione accesissima. L’influencer, infatti, come ha riportato Biccy e trovate nei video successivi, ha sbottato contro il suo amico:

“Io sono entrato insieme a lui e non lo avrei mai nominato, con dieci persone da nominare la sua carta neanche la vedevo. Sbaglio a fidarmi delle persone. Non c’entra niente se la sua nomination non cambiava il mio destino”, ha detto rivolgendosi a Gianluca, per poi aggiungere: “Mi dici determinate cose che non riporto e poi mi nomini?“.

Insomma Antonio Medugno non si spiega proprio il senso di alcune nomination, specie da parte di Gianluca che reputava fino a ieri un suo amico e confidente. Ora però si sente di dover fare le sue valutazioni a riguardo.

Il battibecco infuocato tra Antonio Medugno e Gianluca Costantino ha provocato la reazione di Alessandro Basciano, che ha deciso di intervenire. Andiamo a vedere che cosa ha detto l’ex tentatore di Temptation Island….