Vincenzo Chianese | 6 Settembre 2023

La divertente gaffe di Antonio Zequila

Sono anni che Antonio Zequila è uno dei protagonisti più amati del mondo dello spettacolo italiano. Come sappiamo l’attore nel corso del tempo ha preso parte anche a diversi reality di successo, tra cui il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi, e proprio in queste occasioni ha avuto modo di farsi conoscere meglio dal grande pubblico. Nelle ultime ore intanto Zequila è tornato al centro dell’attenzione mediatica, per via di una simpatica gaffe che non è passata inosservata e che ha fatto divertire il web. Antonio è infatti arrivato come ospite a Venezia, in occasione della Mostra del Cinema.

A quel punto l’ex Vippone ha postato sui suoi social un video in cui lo vediamo su una delle barche, che attraversa la laguna, mentre saluta le persone sulla terraferma. Tuttavia i più hanno notato come in realtà non ci fosse nessun passante in quel momento e così il filmato è diventato in breve virale. Immediatamente così Zequila è stato paragonato a Natalia Paragoni, che qualche anno fa, in occasione della sua prima partecipazione al Festival, era stata protagonista di una gaffe simile.

Nel mentre oggi Antonio Zequila dovrebbe sfilare anche sul red carpet della Mostra del Cinema, e di certo si godrà questo importante momento. Nelle ultime ore intanto a scagliarsi contro gli influencer che sfilano sul tappeto rosso a Venezia è stato nientemeno che Tommaso Zorzi. Il conduttore infatti ha detto la sua sulle star del web che arrivano ogni anno al Festival, e in merito ha affermato:

“A Venezia sono andato una volta sola, l’anno scorso. Dovevo intervistare Gianni Amelio e tutto il cast de Il Signore delle Formiche, tra cui Elio Germano e Luigi Lo Cascio. Vengo invitato ogni anno ma andare a fare solo il carpet lo trovo sinceramente horror”.