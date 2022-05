La dedica di Raimondo Todaro

Ieri sera a lasciare ufficialmente Amici 21 è stato Nunzio. Il ballerino è stato così eliminato dopo aver vinto diverse sfide, ed è tornato alla sua vita di sempre. In queste ore intanto sui social è arrivata la dedica di Raimondo Todaro, che in questi mesi ha seguito da vicino Nunzio, supportandolo e sostenendolo in tutto il suo percorso. Queste le parole del maestro:

“Ti voglio bene e te ne ho sempre voluto, anche quando eravamo distanti. Grazie a te per le emozioni che mi hai dato nella carriera agonistica prima e ad Amici poi. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme”.

In queste ore intanto a parlare è stato anche Nunzio, che dopo l’eliminazione da Amici 21 ha raccontato le sue emozioni a caldo. Queste le parole dell’allievo di Raimondo Todaro:

“Non potevo chiedere di più da me stesso. È entrato un Nunzio troppo sicuro di sé, troppo spavaldo, un Nunzio che non piangeva mai. Invece oggi sta uscendo un Nunzio più maturo sotto tutti i punti di vista. Sono cambiato perché ci sono state persone che mi hanno fatto capire che magari in certi momenti è giusto comportarsi in certi modi, avere rispetto delle persone e anche prendere le critiche. Sono dei ragazzi speciali tutti, non c’era una persona che mi stava antipatica, cioè c’erano dei momenti che li odiavo per il fatto delle pulizie, a Serena, ad Alex quando scherzava e mi faceva sempre scherzi, poi però ci divertivamo sempre”.

Nunzio ha parlato naturalmente anche del suo rapporto con Raimondo Todaro, e in merito ha affermato:

“A settembre avevo detto quello che pensavo, ma perché gli voglio bene e se dico quello che penso è perché lo reputo come un padre nel ballo. Però poi abbiamo parlato e ho capito dove ho sbagliato, da lì il nostro rapporto si è ripreso, com’era una volta”.

