Nel cast di Area Sanremo 2025 ci sono anche alcuni ex volti di Amici di Maria De Filippi e di X Factor. Ecco di chi si tratta.

Il cast di Area Sanremo 2025

Mentre il cast del Festival di Sanremo 2026 è appena stato annunciato, in queste settimane si stanno cercando gli artisti che andranno a formare le Nuove Proposte. I cantanti, come è noto, verranno scelti in parte dai vincitori di Sanremo Giovani e in parte da Area Sanremo, concorso che si svolgerà dal 5 all’11 dicembre. Al termine della gara canora, la commissione Rai selezionerà i due vincitori, che avranno dunque modo di salire sul palco del Teatro Ariston il prossimo febbraio.

Come è stato annunciato, in ben 450 si sono iscritti al concorso, con la speranza di riuscire a trionfare. Tra loro ci sono anche alcuni ex volti noti che hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi e ad X Factor. Direttamente da talent show di Canale 5 troviamo Thomas, Crytical, Enula e Carmen Ferreri. Ad arrivare dal programma in onda su Sky è invece Sofia Tornambene, conosciuta anche come Kimono, che in passato ha anche vinto la trasmissione. Ma non è finita qui.

Nel cast di Area Sanremo 2025 ci sono anche due cantanti che hanno partecipato ad Amici e ad X Factor proprio quest’anno. Parliamo di Frasa e di Tomasi, che solo poche settimane fa sono stati eliminati dai talent show di Canale 5 di Sky. I due giovani artisti hanno dunque deciso di rimettersi in gioco e nei prossimi giorni tenteranno di vincere la gara canora.

Ma cosa accadrà e chi riuscirà ad accedere alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026? Non resta che attendere per scoprirlo.

