Dopo l’infortunio alla spalla, Barbara d’Urso ha mostrato sui social il referto medico dell’ospedale. La conduttrice potrebbe ritirarsi da Ballando con le Stelle?

Come sta Barbara d’Urso

Momento non semplice per Barbara d’Urso. In queste settimane infatti la conduttrice, attualmente nel cast di Ballando con le Stelle, ha iniziato ad accusare un dolore alla spalla. Sabato sera, nel corso dell’ultima puntata, la presentatrice si è poi infortunata e al termine della sua esibizione ha fatto fatica a rialzarsi. Naturalmente la d’Urso è stata prontamente soccorsa e nelle scorse ore ha mostrato sui social il referto medico dopo essersi recata in ospedale per una visita ortopedica di controllo.

Stando a quanto si legge, pare che la situazione sia più seria del previsto. Nel referto infatti si parla di “evento traumatico distrattivo spalla sinistra”. Barbara dunque, come si legge, dovrà indossare un tutore per setti giorni. In più i medici raccomandano una “cauta mobilizzazione passiva e attiva assistita” e una terapia “infiltrativa”.

Ma cosa accadrà a questo punto? Barbara d’Urso dovrà ritirarsi da Ballando con le Stelle? Attualmente la conduttrice, come ha annunciato lei stessa, sta continuando ad allenarsi in vista della prossima puntata del talent show. Al momento dunque pare che la presentatrice non sia intenzionata ad abbandonare la gara. Bisognerà tuttavia attendere il responso dei medici, che potrebbero imporre alla d’Urso uno stop.

Poche ore fa nel mentre Barbara è stata ospite a Domenica In e nel corso dell’intervista con Mara Venier ha spiegato perché ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Erano anni che Milly provava a convincermi. Ho pensato fosse l’anno più giusto e poi volevo tornare ad avere un contatto con il pubblico. Io è da quando ho 18 anni che vivo in diretto contatto con loro, questa cosa mi mancava, volevo ricollegarmi con loro. Per vari motivi non mi è stato possibile, così ho pensato che Ballando con le stelle fosse il posto giusto. È una trasmissione bella, importante, quindi mi sono detta: è il posto giusto”.

