1 Arianna Cirrincione e le critiche ricevute

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Abbiamo visto, per esempio, Vera Gemma tornare tra i concorrenti, ma poi perdere il secondo televoto e andare su un’altra isola con Miryea Stabile. Non sono mancati, inoltre, anche i momenti divertenti con le imitazioni di Valentina Persia o i saluti degli ospiti in studio ad alcuni dei naufraghi. Tra questi abbiamo visto anche Arianna Cirrincione, la quale è stata sommersa da critiche dopo aver salutato Andrea Cerioli. Questo perché, secondo alcuni utenti del web, è stata troppo dura con lui.

Andrea ha avuto un inizio non molto semplice in Honduras. Lui stesso, infatti, ha ammesso di sentire molto la mancanza della sua famiglia, della fidanzata e, nonostante siano dannose per la salute, delle sigarette. Scopriamo, però, adesso, cosa ha detto Arianna al suo compagno per tentare di incoraggiarlo, come riportano vari siti tra i quali anche Isa e Chia:

Amore però forza, Io sto benissimo, stiamo tutti benissimo. Ti sosteniamo tutti. Ti prego, tirati su perché hai tantissimo da dare. Prendi il bello e lascia tutto il resto. La Tata mi ha detto che se non ti carichi viene lì e ti dà una testata. Sai com’è fatta. Mi raccomando, amore. Ti amo.

Per via di questo discorso, e forse del modo in cui l’ha detto, molti follower hanno lanciato tante critiche ad Arianna Cirrincione. Questo perché l’hanno ritenuta piuttosto “cruda” nei suoi confronti, tanto che Andrea ha pensato di abbandonare tutto, per poi ritornare sui suoi passi. Nelle ultime ore, ad ogni modo, l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha cercato di difendersi e di spiegare le sue motivazioni.

Se volete saperne di più sulla questione continuate a leggere…