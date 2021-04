1 Vera Gemma resta in gioco

Durante la sesta puntata de L’Isola dei Famosi abbiamo scoperto finalmente il destino di Vera Gemma e Brando Giorgi. I due naufraghi, dopo l’eliminazione, sono stati spediti a Parasite Island, dove hanno trascorso dei giorni in compagnia di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Mentre questi ultimi due hanno avuto di diritto il loro posto come concorrenti ufficiali, per Vera e Brando c’è stato un altro step da fare.

Dato che sia Vera Gemma e Brando Giorgi sono stati eliminati, l’Isola dei Famosi ha deciso di offrire ad entrambi un’altra opportunità, ma ancora una volta è stato il pubblico a decidere e ha optato per l’attore, che è tornato dai suoi compagni d’avventura. Per Vera, però c’è ancora la speranza di restare in gioco. Lei stessa ha deciso di non arrendersi e continuare così il suo percorso, come mostrato in questo video…

Vera accetta di restare su Playa Esperanza🔥 #Isola 🏝️ pic.twitter.com/hPpPMXRsSn — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 1, 2021

Ma qual è l’altro motivo che tiene ancora in gioco Vera Gemma? Stasera, infatti, abbiamo avuto il responso anche del televoto ufficiale con protagonisti Miryea Stabile e Awed. I telespettatori hanno deciso di salvare o youtuber e mandare a casa l’ex Pupa. Proprio quest’ultima, come spiegato da Ilary Blasi, ha raggiunto la Gemma a Playa Esperanza. Le due proseguiranno il loro cammino insieme e da sole e sempre mediante televoto scopriremo chi tra loro avrà la meglio.

Miryea sbarca a Playa Esperanza e resterà insieme a Vera!🔥 #Isola 🏝️ pic.twitter.com/ketMLPuNB7 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 1, 2021

Una tra Myrea Stabile e Vera Gemma dunque continuerà l’avventura a L’Isola dei Famosi ma saranno sempre i telespettatori a scegliere. Al momento non vi è nessun televoto aperto, ma non è escluso che nella prossima puntata possano aprirne uno flash, esattamente come stasera. Le news sul reality, intanto, non sono finite…