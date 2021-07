Arisa e Andrea Di Carlo: crisi rientrata

Alla metà di maggio, ospite di Francesca Fagnani a Belve, Arisa dichiarava di non sentirlo da due settimane e nel parlare di lui sembrava molto tesa. La cantante e il fidanzato, il manager Andrea Di Carlo, avevano da poco risanato una grossa frattura provocata da un’intervista televisiva dell’ex vincitrice di Sanremo, ma il tira e molla non sembrava terminato.

E dire che i due, sulla scia di un sentimento tanto altalenante quanto viscerale e travolgente, hanno fissato una data per le nozze. E quella data è ancora lì che li aspetta, il prossimo 2 settembre. Ma, per allora, a che punto sarà il loro rapporto?

Al momento non lo sappiamo, ma oggi si registra un nuovo avvicinamento della coppia che, a giudicare dagli scatti condivisi sui social, sembrerebbe proprio aver dimenticato i precedenti attriti.

Dal profilo Instagram di Arisa, l’ultima foto con Andrea Di Carlo

“Ci sono cose che non ti dirò mai per tenerti con me per sempre”, scrive la cantante lucana in uno scatto artistico nel quale Di Carlo tiene in mano uno specchio che riflette la sua immagine.

Lui invece, via Instagram Stories, condivide un altro frammento della giornata, seduto a cena con la fidanzata mentre in sottofondo suona un brano di Mina che è tutto un programma: Pensiero stupendo.

Le foto arrivate a Novella

Nel frattempo, alla redazione di Novella 2000 arrivano in esclusiva altri scatti che la coppia ha preferito non diffondere attraverso i rispettivi profili.

Nella foto: Arisa bacia il fidanzato Andrea Di Carlo

In uno, Arisa bacia Andrea Di Carlo durante una passeggiata romantica nel centro di Milano, dove entrambi abitano e lavorano. Nell’altro invece è Andrea Di Carlo che bacia Arisa tenendole romanticamente la testa fra le mani mentre sostano di fronte a un negozio in città.

Nella foto: Andrea Di Carlo bacia Arisa

Un ritorno di fiamma in piena regola, insomma, che potrebbe aver finalmente appianato i conflitti del loro rapporto e preannunciare quel felice futuro insieme che la coppia continua a sognare e il pubblico stesso intravede nonostante tutto.

