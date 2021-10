1 Le clausole che avrebbe imposto Arisa

Manca sempre meno all’avvio di Ballando con le Stelle su Rai 1. La trasmissione di Milly Carlucci è pronta a fare ritorno sul primo canale con un cast davvero importante. Tra i partecipanti troveremo anche Arisa, la quale dopo tanti rumor e trattative, a seguito dell’addio da docente di Amici, ha accettato questa nuova sfida. Notizia che già era stata anticipata da Dagospia e ripresa poi da Gossip e TV e non solo:

“La Rai tira fuori i soldi per Arisa e sblocca la trattativa anticipata da Dagospia con Ballando con le Stelle“, si leggeva sul portale, con Stefano Coletta che, secondo i ben informati, ha dato la sua approvazione: “La Carlucci scatenata ha fatto di tutto per avere nel cast l’ex coach di Amici di Maria De Filippi. Il corteggiamento era già iniziato a maggio scorso. L’operazione ha ottenuto l’ok del direttore Stefano Coletta (nonostante il parere contrario di alcuni…)”.

Adesso, però, arriva una novità che riguarda sempre la presenza di Arisa nella trasmissione. A rivelare la notizia è il settimanale Oggi che parla di una clausola di contratto che riguarderebbe l’ex Andrea Di Carlo, attuale manager di Morgan e Federico Fashion Style, anche loro tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ecco quanto si apprende da Oggi, riportato poi anche su Bigodino.it:

«Arisa ha fatto una precisa richiesta agli autori: non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show. Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio. All’inizio servivo a farle dimenticare il suo ex. Poi sì, mi ha amato. Grazie a me è a Ballando con le Stelle».

Avrebbe raccontato Andrea Di Carlo alla rivista. Ma non è tutto…