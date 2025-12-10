In queste ore Arisa è stata vittima di uno scherzo de Le Iene. La cantante ha infatti creduto di dover rinunciare al Festival di Sanremo “a causa” di Annalisa e la sua reazione è stata inaspettata.

Lo scherzo ad Arisa

Non sono mancate le risate ieri sera nel corso della nuova puntata de Le Iene. Sebastian Gazzarrini, con la complicità dell’imitatore ufficiale di Carlo Conti, ha contattato alcuni esclusi dal Festival di Sanremo 2026 per testare le loro reazioni. Ma non solo. L’inviato ha anche fatto un crudele scherzo ad Arisa, che come è noto quest’anno sarà tra i Big in gara alla kermesse musicale. La cantante dunque, credendo di parlare realmente con il conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana, è caduta in pieno nella burla e la sua reazione non è sfuggita ai più.

Tutto è iniziato quando il finto Carlo Conti ha detto alla voce de La notte: “Se sei mia amica ti chiedo di fare un passo indietro. La Rai vuole per forza Annalisa. Non mi chiedere altro perché non so cosa dirti”. A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione della cantante, che, a sorpresa, credendo di non poter più prendere parte alla kermesse “per colpa” di Annalisa, ha deciso di fare un passo indietro Queste le sue dichiarazioni: “Guarda non so che dirti. Se per te questa cosa è un problema, non ti preoccupare. Per me l’amicizia viene prima. Se farei coppia con Annalisa? Ma per cosa, su quale pezzo?”.

Poco dopo però Le Iene hanno rivelato la verità ad Arisa, che a quel punto ha aggiunto simpaticamente: “Ma siete scemi ragazzi? Voi volete fare morire le persone”. La reazione della cantante ha tuttavia sorpreso il pubblico e non sono mancati di elogio nei suoi confronti.

Ma come ci stupirà quest’anno Rosalba sul palco dell’Ariston? Non resta che attendere per scoprirlo.

