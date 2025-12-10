Cambiano le regole per ottenere il certificato di malattia. Dal 18 dicembre il giustificativo dell’assenza per motivi di salute si potrà ottenere anche a distanza.

Cambiano le regole per il certificato di malattia

Svolta significativa per la burocrazia sanitaria italiana. Tra pochi giorni infatti il certificato di malattia potrà anche ottenere a distanza, senza il bisogno di doversi recare fisicamente nello studio del proprio medico o richiedere una visita domiciliare.

Ma quando cambieranno dunque le regole? La legge diventerà ufficialmente operativa a partire dal prossimo 18 dicembre. Tuttavia la possibilità di ottenere il certificato via televisita non sarà immediata. La Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) ha infatti precisato che servirà prima un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, che andrà a definire casi specifici e modalità operative per ottenere la giustificazione da remoto.

La possibilità di ottenere il certificato di malattia in via televisita non è l’unica novità in arrivo. Il secondo cambiamento riguarda le prescrizionifarmaceutiche per patologie croniche. I medici infatti avranno la possibilità di emettere ricevette valide fino a 12 mesi. Un modo, questo, per semplificare la vita a chi vive con importanti malattie che richiedono continue terapie. Anche in questo caso però la misura non sarà attiva nell’immediato.

La terza e ultima novità riguarda invece la possibilità di ottenere i farmaci prescritti presentando semplicemente la documentazione di dimissione ospedaliera o i referti del pronto soccorso, senza aspettare una seconda prescrizione dal medico di famiglia.

Insomma si tratta di una vera e propria svolta epocale, che sancisce l’inizio di una nuova era per la burocrazia sanitaria italiana.

