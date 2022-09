Armando Incarnato cambia ancora look e questa volta si tinge i capelli di bianco (FOTO)

Il nuovo look di di capelli di Armando Incarnato

Protagonista indiscusso del Trono Over di Uomini e donne (che piaccia o meno), Armando Incarnato sarà ancora una volta presente nel dating show di Maria De Filippi. Il programma dovrebbe partire il 19 settembre e le prime due registrazioni sono già avvenute con tanto di presentazione dei nuovi tronisti e già alcuni colpi di scena.

Ma per le prossime registrazioni (che si dovrebbero tenere proprio dei prossimi giorni), ci sarà un cambio di look per qualcuno. E quel qualcuno è proprio il cavaliere napoletano. Sappiamo che i suoi capelli e gli abiti che indossa sono spesso al centro dei commenti social. Gli utenti fanno molta ironia sulle sue scelte di stile e lui a volte non la prende benissimo.

E se negli anni lo abbiamo visto con i capelli lunghi o corti, legati o sciolti, sistemati a dovere o lasciati andare per colpa del lockdown, ora abbiano un nuovo look davvero inaspettato. Il cavaliere ha infatti deciso di darci un taglio e di cambiare anche colore. Sì avete capito bene.

Pubblicando una foto sul suo profilo Instagram (che è privato quindi dovete seguirlo per vedere ciò che pubblica), Armando Incarnato ha mostrato a tutti i suoi nuovissimi capelli: cortissimi e di colore bianco.

Sicuramente quello che salta molto all’occhio è il contrasto tra il capello completamente bianco e la barba scura del suo colore naturale. Un insieme che non passa certo inosservato.

Commenti di svariato tipo ci sono già su Twitter e adesso siamo davvero curiosi di sapere cosa dirà Tina Cipollari nella prossima registrazione. L’opinionista, infatti, non manca mai di fare ironia sui suoi look, che siano i capelli o gli abiti che indossa. Ma con lei Armando non si è mai offesso e spesso ha risposto alle battute con un grande sorriso. E a voi che ve ne pare?

