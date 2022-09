1 Riccardo si dichiara a Federica

Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e oltre a conoscere i nuovi tronisti Federico D. e Federico N., che vanno ad aggiungersi a Federica Aversano e Lavinia Mauro, ci sono altre importanti anticipazioni. Durante il primissimo appuntamento (CLICCA QUI PER LE NEWS) c’è stato un forte scontro tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Il cavaliere ha poi insistito per ballare con la tronista Federica e sembra nutrire un interesse nei suoi confronti.

Nel corso della seconda parte, come riferisce UominieDonneClassicoeOver c’è stato un altro importante segnale da parte di Riccardo nei confronti di Federica. Stando a quanto si legge, infatti, Guarnieri ha deciso di dichiararsi alla tronista. Stando a quanto si apprende lui durante il ballo avrebbe provato a far capire le sue intenzioni. C’è da dire, però, che la tronista non sembra essere per niente interessata alle avance di Riccardo. Senza mezzi termini Federica ha dichiarato di non aver apprezzato il suo comportamento nei confronti di Ida.

A questo punto Maria De Filippi viste le intenzioni di Riccardo di conquistare il cuore di Federica (nonostante i suoi no), gli fa una proposta: sedersi tra i corteggiatori del Trono Classico di Uomini e Donne, rinunciando però alla possibilità di continuare tra gli Over. Dunque se dovesse essere scartato dalla Aversano tornerebbe inevitabilmente a casa. Un invito dunque che per Guarnieri ha i suoi pro e i suoi contro. Alla fine della fiera il cavaliere si è tirato indietro.

Sempre sul fronte Riccardo, per lui è arrivata una ragazza di 34 anni. La corteggiatrice però è stata subito scartata. Guarnieri non sembra essere interessato. Se sul cavaliere abbiamo scoperto qualcosa, cosa è accaduto durante la puntata di Uomini e Donne a Ida e agli altri protagonisti? Scopriamolo insieme…