La polemica contro Armando Incarnato

Armando Incarnato non fa parlare solo per la sua esperienza nel ruolo di Cavaliere a Uomini e Donne. Il partenopeo è spesso al centro di critiche anche per via di alcune sue dichiarazioni sul web. Di recente si è difeso con fermezza alle critiche da parte del popolo della rete (e non solo) ma, ancora una volta, nel giro di poco tempo, è protagonista di una nuova polemica. Che ha combinato stavolta?

In questi giorni Armando Incarnato sul suo profilo ufficiale di Instagram ha pubblicato un video che sta facendo non poco discutere. Sulle note del brano Silence dei Delerium in duetto con Sarah McLachlan, si è filmato mentre sfrecciava con la sua moto mentre toccava i 240 km orari. Dalle immagini si vede il Cavaliere spostare spesso le mani dal manubrio della moto per muovere il casco o per fare il gesto del cuore verso la telecamera. La lunga clip, come dicevamo, è stata postata sui social, attirando a sé numerose critiche.

Se una piccola fetta di pubblico ha preso le sue parti, non tutti sembrano pensarla così. C’è chi ha giudicato pericoloso e irresponsabile il comportamento di Armando Incarnato, distratto dall’uso del dispositivo per filmarsi, a una velocità alquanto elevata. Questo ha generato non poche critiche da parte degli utenti, che hanno attaccato duramente il Cavaliere di Uomini e Donne. Qualcuno gli ha scritto “Sei la vergogna dei napoletani” e lui ha risposto con un secco “Tu degli italiani”. Un altro ha espresso il suo punto di vista in modo colorito: “Bravo co****ne poi ammazzi la gente che magari va al lavoro o in vacanza Si proprio tonto“. Anche in questa circostanza lui ha replicato, infastidito: “Ma che film hai visto. L’unico pericolo dei bykers sono le teste di ca**o come te che quando guidano cercano l’amore sui social”.

Poi ci sono anche coloro che hanno fatto notare l’errore ad Armando Incarnato ma in modo più pacato: “Armando sai che ti stimo e ti difendo sempre… Stavolta non approvo, cancella il video che è diseducativo… Poi la moto ti consente di farlo, ma tienilo per te… E chi ti scrive è stata una motociclista”. Visti i tanti commenti di critiche, ha poi deciso evidentemente di limitarli a pochi follower.

Insomma l’ultima trovata di Armando Incarnato sta facendo davvero molto discutere! Che ne pensate?

