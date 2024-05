Garrison fa arrabbiare Alessandra Celentano stroncando Dustin: “Non mi ha trasmesso nulla”

Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Maggio 2024

Amici 23

Garrison Rochelle è stato intervistato di recente e ha espresso il suo giudizio, non del tutto positivo, in merito a Dustin come ballerino ad Amici.

L’ex prof di Amici si esprime su Dustin

Garrison Rochelle è stato uno dei più amati professori di ballo di Amici e spesso ha fatto ridere tutti gli spettatori con la sua ironia e simpatia. Ovviamente è sempre rimasto in contatto con Maria De Filippi e la conduttrice continua a chiamarlo ogni tanto come giudice esterno ed è sempre un grande successo:

“Mi ricordo ancora che i primi tempi che lavoravo con lei loro si sentivano anche dieci volte al giorno”.

In queste ore è stata rilasciata un’intervista di SuperGuida TV nella quale ha parlato di vari argomenti. Tra questi, per esempio, cosa pensa dei ballerini che sono arrivati in finale, stiamo parlando di Dustin Taylor e Marisol Castellanos:

“Marisol è un vero talento mentre Dustin secondo me pur essendo un bravo danzatore non ha fatto un percorso. Così come è entrato è uscito dalla scuola, non mi ha trasmesso nulla. Spesso volevano metterlo a confronto con Sebastian ma è un paragone che non regge. Sebastian è una forza della natura”.

Come possiamo leggere, quindi, l’ex professore di Amici ha avuto solo complimenti per Marisol. Storia diversa per Dustin, invece, in quanto non ritiene che abbia fatto un cambiamento vero e proprio da quando è entrato a quando ha lasciato il talent. Gli è sempre parso molto stabile, bravo ma non ha fatto un vero e proprio percorso.

Chissà come prenderà Dustin queste parole e se deciderà di replicare in qualche modo. Staremo a vedere e noi naturalmente vi terremo informati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più. Adesso tutti gli ex allievi si stanno dedicando alla loro vita quotidiana e alla propria carriera, che siamo sicuri sarà costellata di grandi successi.