Nicolò Figini | 22 Maggio 2024

Durante una recente intervista Alessandra Celentano ha rivelato se tornerà ad Amici il prossimo anno e se accetterebbe il ruolo di giudice a Ballando con le stelle.

Alessandra Celentano a Ballando con le stelle?

Anche per Alessandra Celentano si è conclusa l’edizione 23 di Amici e la sua allieva Marisol è stata la vincitrice del circuito di ballo. Di recente è uscito anche il suo primo libro e per l’occasione ha rilasciato alcune interviste, una delle quali a TVBlog. In questo caso ha parlato delle critiche che a volte riceve e degli allievi, che lei stessa ha giudicato, ma che alla fine l’hanno ringraziata per i commenti severi.

La Celentano è professoressa di ballo ad Amici fin dalla terza edizione e non ha mai lasciato il suo posto. Tuttavia l’intervistatore le ha chiesto se accetterebbe mai il ruolo di giudice a Ballando con le stelle in futuro. La Celentano è stata categorica e ha affermato che non ci ha mai pensato e non abbandonerebbe mai il suo posto accanto a Maria De Filippi:

“Lì c’è danza, certo, ma è una cosa completamente diversa. Sinceramente non ci ho mai pensato. Amici ormai per me è casa e famiglia. Sono tanti anni che son qui, ho un rapporto splendido con tutti e con Maria. Quindi, ripeto, non ci ho mai pensato. E non sono una traditrice!“.

Tra i vari argomenti Alessandra Celentano ha quindi rivelato se l’anno prossimo tornerà in cattedra ad Amici 24. Al momento non è sicura di ciò che accadrà perché i contratti sono annuali, ma spera che accadrà:

“Mai dire mai, ma penso e spero di sì; noi abbiamo contratti annuali, che vanno rinnovati. Qualcuno mi dice: “Amici senza di te non esisterebbe”. Io rispondo che non è così”.

Quasi sicuramente tornerà anche prossimamente e non vediamo l’ora di vederla di nuovo all’opera.