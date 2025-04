È arrivata la notizia che il noto rapper Simba La Rue è stato arrestato in Spagna, a Barcellona. Come si legge dalle testate giornalistiche più note, sarà estradato.

Arrestato in Spagna Simba La Rue

Su Il Corriere della Sera così come dalle maggiori testate giornalistiche apprendiamo che il rapper Simba La Rue è stato arrestato in Spagna, a Barcellona. Il 22enne all’anagrafe Mohamed Lamine Saida appena due mesi fa, si apprende dalla cronaca, è stato fermato dai vigili in viale Corsica a Milano, alla guida di un Suv. Pare che in quell’occasione fosse senza patente e con sostanze stupefacenti al seguito. Adesso la notizia dell’arresto.

Stando a quanto reso noto dalla magistratura e dai carabinieri, deve scontare oltre sette anni di carcere per due condanne ora definitive. Tra queste i 4 anni e 6 mesi durante una sparatoria avvenuta vicino a corso Como, in via Tocqueville. A cui si aggiungono i 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per una “faida tra trapper”, com’è stata definita.

Le forze dell’ordine hanno fatto sapere: «Si era reso irreperibile dopo la sentenza della Cassazione, dalla propria abitazione di Merone, in provincia di Como, nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale».

Come si legge sul CorSera l’arresto, coordinato dal sostituto procuratore generale di Milano, Giuseppe Benedetto, è avvenuto in Spagna da parte della polizia di Barcellona. Sembrerebbe infatti che i carabinieri di Milano abbiano localizzato Simba La Rue a Castelldefels, nei dintorni della città catalana. Si legge ancora: «individuati anche alcuni fiancheggiatori della sua fuga». Così il trapper è stato portato in carcere in Spagna in attesa dell’estradizione.

Parola alla difesa

Nonostante la magistratura abbia ordinato l’arresto, il legale di Simba La Rue, Niccolò Vecchioni, ha spiegato: «Non era latitante, era a Barcellona per lavoro». Peraltro l’avvocato ha chiarito di non aver ancora ricevuto il provvedimento sul cumulo pene e sull’esecuzione.

A seguito della prima condanna, tra le altre cose, Simba La Rue aveva ottenuto un differimento pena per motivi di salute, dato che ormai da tempo ha dei problemi a una gamba. Subì un agguato, a seguito di un accoltellamento nel corso di una “faida” con altri trapper.

L’11 marzo scorso poi è arrivata la condanna definitiva, quindi l’arresto in carcere per scontare le pene era nell’aria. E nella giornata di ieri è stato bloccato in Spagna.

