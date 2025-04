Siete curiosi di scoprire qualcosa in più su Simba La Rue? Ecco cosa sappiamo in merito alla sua età, alla sua altezza, alla sua vita privata e scopriamo dove possiamo seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Simba La Rue

Nome e cognome: Mohamed Lamine Saida

Nome d’arte: Simba La Rue

Data di nascita: 17 maggio 2002

Luogo di nascita: Tunisia

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: rapper

Fidanzato: a oggi pare essere single

Figlia: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @simba_la_ruee

Simba La Rue età, altezza e biografia

Scopriamo chi è Simba La Rue e vediamo cosa sappiamo sulla sua biografia e sulle sue origini. Il vero nome del cantante è Mohamed Lamine Saida ed è nato il 17 maggio 2002 in Tunisia. La sua età dunque è di 22 anni.

Non conosciamo invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che fino all’età di 7 anni ha vissuto nel suo paese d’origine. In seguito insieme alla madre e ai suoi fratelli ha raggiunto il padre in Italia. Il giovane artista, come ha raccontato lui stesso, ha frequentato le scuole fino alla seconda superiore.

In merito al significato del nome d’arte, il cantante afferma: “Il nome Simba La Rue nasce un po’ per scherzo, mio zio mi chiamava Leone e così anche i miei amici. Poi il nome sì è trasformato in Simba, il cucciolo leone, e La Rue perché ero sempre in strada dalla mattina alla sera”.

Vita privata

Scopriamo di più sulla vita privata di Simba La Rue.

In molti si chiedono se il cantante abbia una fidanzata.

A oggi sembrerebbe però essere single. Il giovane artista non ha figli.

In passato ha avuto una relazione con Barbara Boscali, sua ex fidanzata.

Dove seguire Simba La Rue: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Simba La Rue sui social? Andiamo a scoprirlo.

Il cantante ha un profilo Instagram attivo, che vanta più di 1 milione di follower.

Sulla sua pagina il rapper condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito vediamo cosa sappiamo.

Carriera

La carriera di Simba La Rue inizia quando esordisce sulla scena trap italiana insieme a Baby Gang con la canzone Sacoche. Successivamente i due rapper collaborano anche nel singolo Fratello mio.

Nel 2021 rilascia il brano Go go Jack, che ha ottenuto oltre 14 milioni di ascolti su Spotify. L’anno seguente rilascia l’EP Crimi, che ottiene un enorme successo.

Nel 2024 esce invece il suo primo album, Tunnel, che ha registrato più di 5 milioni di ascolti su Spotify solo nel giorno del debutto. Nel disco troviamo collaborazioni con artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Guè e Ghali. A distanza di 5 giorni, il progetto registra più di 36 milioni di ascolti.

Ma qual è la canzone con più ascolti di Simba La Rue? Uno dei suoi brani con più stream è 40 Gradi.

Canzoni

Vi state chiedendo quante canzoni ha fatto Simba La Rue? Ecco un elenco dei suoi brani più celebri: Louis V, Go Go Jack, Opinel, Tarantelle, Mask, Son Fatto Così, Agitato, Triste, Big Benz, Copacabana, 40 Gradi.

Tra gli altri citiamo: VRP, Ayahuasca (feat. Tony Boy ) e Ca**i miei e molti molti altri!

Suzuki Music Party

A settembre 2024 Simba La Rue è nel cast della prima edizione di Suzuki Music Party. Il grave evento musicale andrà in onda in prima serata sul Nove domenica 22 settembre e vedrà la conduzione di Amadeus.

Sul palco oltre al rapper ci saranno altri 14 artisti che presenteranno per la prima volta in tv le loro nuove canzoni.

I cantanti di Suzuki Music Party

Tutto è pronto per la messa in onda di Suzuki Music Party. Ma chi sono i cantanti che fanno parte del cast? Scopriamolo:

Tananai, Anna, Ornella Vanoni, Achille Lauro, Emma con Baby Gang, Lazza, Fiorella Mannoia, Emis Killa con Massimo Pericolo e Merk & Kremont, Paola e Chiara con Big Mama, Simba la Rue, Clara, TrediciPietro con Francesca Michielin, Mecna e Fudasca, La Rappresentante di Lista e, infine, Benji e Fede.