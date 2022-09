Dopo l’arresto di Franco Terlizzi parla il figlio Michael

La giornata di oggi è stata segnata dalla notizia dell’arresto di Franco Terlizzi.

L’ex pugile e personal trainer dei VIP anche prestato alla TV, dov’è apparso tra i concorrenti di un’Isola dei Famosi, è finito nel mirino degli inquirenti per alcune amicizie legate alla malavita.

In realtà il nome di Franco è solo uno dei tanti in una più lunga lista di arresti, ma per la sua notorietà ha subito impressionato più degli altri.

Terlizzi è attualmente in stato di fermo, come riferiscono tutte le testate che si sono occupate dell’argomento.

Nell’attesa che la giustizia faccia il suo corso, Novella 2000 si è messa in contatto con il figlio di Franco, Michael Terlizzi.

Michael è diventato famoso quando il padre concorreva all’Isola, attirando l’attenzione di spettatori e spettatrici che lo notarono tra il pubblico per l’innegabile bellezza. Da lì è cominciata la sua carriera di modello, che lo ha portato anche nella casa del GF 16.

Le dichiarazioni dell’ex gieffino su papà Franco

Oggi Michael Terlizzi si trova ad affrontare quanto accaduto al padre con il sostegno dell’avvocato Antonino Crea, in uno stato di profonda amarezza per il fulmine a ciel sereno che ha colpito la sua famiglia.

“Tutto ciò per cui mio padre è accusato non sta veramente né in cielo né in terra”, ci ha detto Michael con comprensibile concitazione. “Il mio avvocato provvederà e capiremo cos’è realmente successo, anche se per noi quello che conta è sottolineare sin da ora che è vero, mio padre aveva delle frequentazioni, ma una cosa sono le amicizie e un’altra il coinvolgimento in attività illecite”.

Michael Terlizzi con l’avvocato Crea e il fratello Aleandro, storico amico di Michael

Michael ha speso anche alcune parole per descrivere le condizioni di papà Franco.

“È stata una doccia fredda, tanto per me quanto soprattutto per mio padre, che ho visto molto amareggiato per tutto quello che sta vivendo e le fandonie raccontate dai giornali. Confidiamo comunque nella giustizia, che saprà dimostrare qual è la realtà”.

