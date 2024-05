Isola dei Famosi anticipazioni 29 maggio: Khady criticata dal gruppo, scontro tra Matilde e Artur

NEWS

Andrea Sanna | 29 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Qui di seguito tutte le anticipazioni de L’Isola dei Famosi in vista della puntata di stasera del 29 maggio.

Anticipazioni Isola dei Famosi 26 maggio

Stasera su Canale 5 è prevista una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. La trasmissione condotta da Vladimir Luxuria vedrà ancora confronti, discussioni e chiarimenti tra i naufraghi.

Dopo la paura per Khady durante la prova leader, che non sarà più ripetuta a quanto pare, la naufraga ha preso le redini del gruppo ma ha suscitato il malcontento del gruppo e non sono mancati momenti di tensione. In chiacchiera con Matilde, si è confidata e quest’ultima le ha consigliato di non curarsi di questi atteggiamenti.

Anche la Brandi è stata protagonista di malintesi nei giorni scorsi e probabilmente se ne tornerà a parlare. Nel mentre le nomination a L’Isola dei Famosi hanno creato perplessità. I più si sono chiesti come mai Khady abbia deciso di mandare al televoto Stoppa, sebbene lei abbia svelato le sue motivazioni. Il naufrago intanto è molto dimagrito in questo percorso e porta con sé qualche ustione. Faccenda che sembra preoccupare l sua dolce metà Juliana Moreira.

Uno scontro a L’Isola dei Famosi tra Matilde e Artur ha generato della tensione in Honduras. Entrambi sono in nomination e stasera potrebbe essere la volta per un nuovo faccia a faccia.

Oltre alle anticipazioni de L’Isola dei Famosi è bene ricordare anche le nomination! Al televoto troviamo Artur, Karina, Linda, Matilde e Stoppa. Tra loro un concorrente sarà costretto a lasciare ufficialmente il programma. Chi avrà la meglio?

A che ora inizia la puntata de L’Isola

Stasera a che ora inizia L’Isola dei Famosi? L’orario di inizio è previsto per le 21:35 circa. Dopo le anticipazioni di Vladimir Luxuria, la puntata entrerà nel vivo.

Quando e dove va in onda

Dove e quando va in onda L’Isola dei Famosi? Oggi va in onda il consueto appuntamento serale, ma quali sono tutti gli appuntamenti della giornata? Eccoli in elenco:

Canale 5 : dal lunedì al venerdì alle 10:55 ; 13:40 e 16:10 .

: dal al alle ; e . Su Italia 1 : dal lunedì al venerdì alle 13:00 e alle 18:00 ;

: dal al alle e alle ; E ancora su Italia 1 : dal lunedì al sabato anche all’ 01:30 e alle 06:00 .

: dal al anche all’ e alle . Mediaset Extra ci regala invece l’extended edition giornaliera.

Dove vedere L’Isola in TV e streaming

Se siete amanti de L’Isola dei Famosi e volete seguire il programma in TV e streaming potete farlo su Canale 5 o su app/sito di Mediaset Infinity.

La piattaforma ha più funzionalità: seguire la puntata live, oppure recuperare clip, rivedere i daytime e i resoconti e anticipazioni del programma.

Chi conduce e chi sono gli opinionisti de L’Isola

A condurre L’Isola dei Famosi nel 2024 c’è Vladimir Luxuria. Opinionisti di questa stagione al suo fianco Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras è Elenoire Casalegno.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Infine vi ricordiamo chi sono tutti i concorrenti di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Tra le donne:

Alvina Verecondi Scortecci, Francesca Bergesio (RITIRATA), Greta Zuccarello (ELIMINATA), Karina Sapsai, Khady Gueye, Linda Morselli, Luce Caponegro (ELIMINATA), Maitè Yanes (ELIMINATA), Marina Suma (ELIMINATA), Matilde Brandi, Rosanna Lodi (ELIMINATA) e Valentina Vezzali (ELIMINATA)

Tra i protagonisti del cast maschile: Aras Şenol, Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi (RITIRATO), Dario Cassini (ELIMINATO), Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Francesco Benigno (SQUALIFICATO), Joe Bastianich (RITIRATO), Peppe Di Napoli (RITIRATO), Pietro Fanelli (RITIRATO), Samuel Peron e Sonny Ulumati (ELIMINATO).

Queste dunque le anticipazioni de L’Isola dei Famosi in attesa della puntata di stasera.