Sanremo 2024, la classifica parziale della prima serata

Sanremo

Andrea Sanna | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Scopriamo insieme la classifica parziale della prima serata di Sanremo 2024. Ecco come si sono piazzati i Big in gara

Stasera ha preso il via Sanremo 2024 con la prima serata. Scopriamo insieme quella che è la classifica parziale dopo aver ascoltato tutti e 30 le canzoni in gara. Vi anticipiamo solo che non mancano le sorprese anche quest’anno. Ecco cosa è successo…

La classifica parziale di Sanremo 2024

Ci siamo finalmente! Questa sera Sanremo 2024 ha preso ufficialmente il via e c’è un’attesa spasmodica in città. Durante la prima serata tutti e 30 i big in gara hanno avuto la possibilità di farsi esibire e presentare così le loro canzoni.

Amadeus, accompagnato dal co-conduttore Marco Mengoni, ha presentato questo imperdibile appuntamento con Sanremo 2024 e non sono mancate tante sorprese e momenti toccanti. Ma il più atteso è ovviamente il risultato di questa prima serata. Come si è conclusa la puntata.

Al termine della serata abbiamo scoperto la classifica parziale dei cantanti. Vediamo insieme quindi come si sono piazzati i protagonisti del Festival di Sanremo:

1 – Loredana Bertè

2 – Angelina Mango

3 – Annalisa

4 – Diodato

5 – Mahmood

Così si sono piazzati i big in gara a Sanremo. Nelle prossime serate la classifica si andrà a delineare e scopriremo chi sarà il vincitore.