Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Lunedì 1 dicembre 2025 la televisione generalista ha vissuto una serata-evento: il debutto di Sandokan su Rai1 ha polverizzato la concorrenza, conquistando 5.755.000 spettatori pari a un clamoroso 33,9% di share, numeri che riportano la fiction italiana ai fasti delle grandi produzioni popolari. Il rilancio del leggendario pirata della Malesia si è trasformato in un vero fenomeno da prime time, capace di catalizzare l’attenzione di un pubblico trasversale, famigliare e nostalgico, lasciando alle altre reti solo le briciole della platea televisiva.​

Su Canale 5 Grande Fratello si è dovuto accontentare di 1.852.000 spettatori e il 14,3% di share, mantenendo una base di fedelissimi ma rimanendo nettamente staccato dalla corazzata Rai1, in uno degli squilibri più marcati della stagione. Italia1 con Fast & Furious 9 ha radunato 817.000 spettatori (5,1%), mentre Rai2 con The Covenant si è fermato a 641.000 (3,6%). Rai3 ha centrato un risultato dignitoso con Lo Stato delle Cose, che ha registrato 967.000 spettatori e il 6,3%, mentre Rete4 con Quarta Repubblica si è attestata su 562.000 spettatori (4,2%) e La7 con La Torre di Babele su 724.000 spettatori (3,9%). Tv8 ha difeso la sua nicchia con GialappaShow (682.000 spettatori, 4,1%), e sul Nove Little Big Italy ha raccolto 350.000 spettatori (1,9%).​

In access prime time si è consumato l’ennesimo capitolo del duello tra game show: su Rai1 Cinque Minuti ha interessato 4.511.000 spettatori con il 21,8%, seguito da Affari Tuoi a 5.289.000 e 24,5%, mentre su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna a 4.616.000 (21,9%), La Ruota della Fortuna è salita ancora una volta in cima con 5.674.000 spettatori e il 26,4% di share. Numeri che confermano Gerry Scotti come riferimento assoluto nella fascia, pur con Rai1 solidissima e rafforzata dall’effetto-traino di Sandokan. A completare il quadro: Un Posto al Sole su Rai3 a 1.520.000 spettatori (7%), Otto e Mezzo su La7 con 1.614.000 (7,4%) e le proposte di Tv8, Nove e RealTime su quote attorno al 2-3%.​

Nel preserale, L’Eredità ha continuato a dominare: 3.546.000 spettatori e 24,4% per La Sfida dei 7, poi 4.905.000 spettatori e 27,5% per il gioco principale. Su Canale 5 Avanti il Primo ha totalizzato 2.190.000 spettatori (16,4%) e Avanti un Altro 3.325.000 (20,2%), confermando una buona tenuta pur restando dietro al quiz di Rai1. I TGR su Rai3 hanno informato 2.581.000 spettatori (14,2%), seguiti da Blob (1.111.000 – 5,7%) e Nuovi Eroi (884.000 – 4,3%), mentre Rete4 con 10 Minuti e La Promessa ha mantenuto una presenza costante sopra il 5%.​

Daytime Mattina e Mezzogiorno

La mattinata ha visto Rai1 in vantaggio con il blocco informativo e di intrattenimento: 1mattina News a 605.000 spettatori (16,5%), Unomattina a 844.000 (18,2%) e Storie Italiane che nella prima parte ha coinvolto 902.000 spettatori con il 19,9%. Canale 5 ha risposto con Prima Pagina TG5 (609.000 – 19,8%), TG5 Mattina (1.134.000 – 24,5%) e Mattino Cinque, che ha raccolto 990.000 spettatori con il 21,4% nella prima parte e 970.000 con il 21,3% nella seconda, confermando lo strapotere della coppia del mattino sul target commerciale.​

A mezzogiorno, Rai1 ha proseguito con Storie Italiane nella seconda parte (957.000 – 18%) e È Sempre Mezzogiorno a 1.715.000 spettatori con il 17,6%. Su Canale 5 Forum ha totalizzato 1.455.000 spettatori e il 20,3%, ribadendo il ruolo centrale del tribunale televisivo nella tarda mattinata. Le altre reti hanno mantenuto il loro posizionamento: Rai2 con I Fatti Vostri, Italia1 tra serie crime e sport, Rai3 con Elisir, TG3 e programmi culturali, Rete4 con soap e La Signora in Giallo, La7 con L’Aria che Tira.​

Pomeriggio e Seconda Serata

Il pomeriggio di Rai1 è stato costruito sull’asse La Volta Buona (1.700.000 spettatori e 15,2%, poi 1.660.000 e 18% negli ultimi minuti), Il Paradiso delle Signore (1.633.000 – 17,9%) e Vita in Diretta, che con 2.451.000 spettatori e il 21,2% ha guidato la fascia dell’info-intrattenimento. Canale 5 ha opposto la sua macchina da guerra: dopo il traino di Grande Fratello (1.899.000 – 15,4%), Beautiful (2.084.000 – 17,1%), Forbidden Fruit (2.220.000 – 18,5%), Uomini e Donne (2.353.000 – 22,5%, con finale al 23,7%), La Forza di una Donna (2.107.000 – 23,1%) e Amici (1.630.000 – 17,9%). A seguire, Dentro la Notizia ha oscillato tra il 15,5% e il 17,5%, con un ulteriore passaggio serale per La Forza di una Donna a 1.855.000 spettatori (15,2%).​

In seconda serata, Rai1 ha chiuso la giornata con Storie di Sera, affiancata dal breve TG1, mentre su Canale 5 TG5 Notte ha mantenuto la consueta soglia di pubblico informato. Rai2 ha proposto Il Processo al 90°, Italia1 Sport Mediaset Monday Night, Rai3 TG3 Linea Notte, Rete4 il film Dunkirk, La7 un doc su Oppenheimer, Tv8 GialappaShow e Nove nuove puntate di Little Big Italy. Il comparto news ha visto TG1, TG5, TG3, TG2 e TGLa7 confermare l’equilibrio tra Rai e Mediaset nelle edizioni di punta.​

Analisi Conclusiva

La fotografia del 1 dicembre è quella di un lunedì dominato in modo netto da Rai1 grazie al boom di Sandokan al 33,9%, che lascia il Grande Fratello a oltre 19 punti di distanza e ridisegna gli equilibri del prime time. In access e preserale la sfida tra Affari Tuoi/L’Eredità e La Ruota della Fortuna/Avanti un Altro resta accesa, con un leggero vantaggio Mediaset sui game e una forte tenuta Rai sul fronte informativo e di fiction. Nel daytime, il duello tra i blocchi di Rai1 e Canale 5 continua serrato, con la serialità e i brand di Maria De Filippi che spingono Mediaset, mentre Rai1 domina su informazione, talk e grandi produzioni.

