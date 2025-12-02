Ospite dell’ultima puntata di Belve, Fabio Fognini rivela l’esorbitante cifra che ha pagato in multe nel corso della sua carriera da tennista.

Le parole di Fabio Fognini

Tutto è pronto per l’ultima puntata di Belve, in onda questa sera su Rai 1. Tra gli ospiti di Francesca Fagnani ci sarà anche Fabio Fognini, che si racconterà nel corso di un’intervista e intima e senza censure. Durante la chiacchierata con la conduttrice, l’ex tennista ha immediatamente commentato il suo ritiro e in merito ha affermato: “Se ho nostalgia del tennis? Seguo tantissimo, ma non mi manca: non ho più giocato a tennis”. Ma non è finita qui. In maniera diretta, l’attuale concorrente di Ballando con le Stelle racconta anche un aneddoto sul capitano della squadra italiana Filippo Volandri. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Proprio nel giorno in cui avevo annunciato a Wimbledon il mio ritiro, ero a cena e nel tavolo accanto c’era lui, Volandri: ci ha salutati ma non ha avuto il coraggio di dirmi nulla, neanche un complimento per la carriera. Non mi ha detto niente. Se mi hanno chiarito perché mi hanno escluso dalla Coppa Davis? Non mi è stato chiarito nulla. Non ho avuto un confronto con nessuno, penso che questa sia la cosa più ridicola. L’essere uomo richiede, a volte anche se con pareri diversi. Se mi sono dato una spiegazione sull’esclusione dalla Davis? Non lo so, chiedetelo a lui. È andata così, non l’ho accettata e non l’accetterò mai”.

Fabio Fognini rivela poi l’esorbitante cifra che ha pagato in multe nel corso della sua carriera e a riguarda afferma:

“Se ho guadagnato quanto era giusto? Avrei potuto guadagnare molto di più, ma per gli atteggiamenti che ho avuto qualche multa è arrivata! La più salata? Agli US Open, una multa da 96mila euro. Quanto ho pagato di multe nella mia carriera? Mezzo milione di euro circa”.

