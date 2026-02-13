Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Don Matteo 15 al 23,2%, Striscia all’11,7%…

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Don Matteo 15 al 23,2%, Striscia all’11,7%

Gli ascolti di giovedì 12 febbraio 2026 sono dominati da Rai1: Don Matteo 15 guida la prima serata con il 23,2% di share, confermandosi ancora una volta la fiction più forte del giovedì e lasciando la concorrenza a distanza. Su Canale5 Striscia la Notizia – La voce della presenza si attesta all’11,7%, un risultato dignitoso ma che non impensierisce il prete‑detective di Spoleto.

Nel resto del primetime, Rai3 con Splendida Cornice raccoglie 961.000 spettatori pari al 6,1%, La7 con Piazzapulita si ferma a 795.000 spettatori con il 5,7%, mentre Italia1 con Mission: Impossible si colloca poco sotto, con 787.000 spettatori. L’offerta si completa con l’intrattenimento e il factual delle altre reti generaliste e dei canali digitali, ma la serata resta chiaramente segnata dal predominio di Don Matteo.

Access prime time

In access prime time il confronto tra i game delle ammiraglie continua a giocarsi sui decimali: Affari Tuoi su Rai1 tocca il 22,6% di share, mentre La Ruota della Fortuna su Canale5 segue a ruota con il 21,6%. Il gioco di Stefano De Martino conferma così la sua solidità e vince la serata in abbinata con Don Matteo, mentre Gerry Scotti difende il podio e resta agganciato, con un distacco contenuto nella fascia più competitiva della giornata.

Daytime e bilancio della giornata

Nel daytime Rai3 continua a brillare con Geo, che segna il 10% di share e 1.173.000 spettatori, risultato che conferma il programma come uno dei factual più forti del pomeriggio televisivo. L’insieme delle reti Rai, anche grazie allo slancio di Don Matteo 15 e ai buoni risultati dell’informazione, vince il prime time a pari perimetro con 7,696 milioni di spettatori e il 33,3% di share complessivo.

Il 12 febbraio consegna dunque una serata senza storia: Don Matteo 15 vola al 23,2%, Striscia la Notizia si ferma all’11,7%, mentre in access Affari Tuoi (22,6%) batte La Ruota della Fortuna (21,6%) e Geo firma un ottimo 10% nel pomeriggio, contribuendo al successo di giornata delle reti Rai.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Seguite Novella 2000 anche su Facebook, Instagram e X