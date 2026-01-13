Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

La Preside vola al 27%, Zelig resiste al 21,1%

Lunedì 12 gennaio 2026 si tinge di rosa Rai: La Preside conquista 4.814.000 spettatori con il 27% di share, dominando la prima serata e rilanciando il prime time della domenica sera. Su Canale 5 Zelig 30 resiste con 2.953.000 spettatori e il 21,1%, risultato positivo per la comedy nel confronto con la fiction Rai ma distante oltre 5 punti. Nel resto dell’offerta, Rai3 con Lo Stato delle Cose raggiunge 1.002.000 spettatori (6,3%), Italia 1 con il film John Wick 880.000 spettatori (4,7%), Rai2 con Boss in Incognito 845.000 spettatori (5%), Rete4 con Quarta Repubblica 743.000 spettatori (5,5%), La7 con Putin – Anatomia di uno Zar 815.000 spettatori (4,2%), Tv8 con 4 Hotel 290.000 spettatori (1,7%) e il Nove con Cash or Trash 279.000 spettatori (1,5%).​

Access prime time e preserale

In access prime time Canale 5 allunga: dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.048.000 spettatori, 19,4%), La Ruota della Fortuna domina con 5.459.000 spettatori e il 25,3%, superando Affari Tuoi su Rai1 a 5.167.000 spettatori con il 23,8% dopo Cinque Minuti (4.290.000 spettatori, 20,8%). La7 con Otto e Mezzo raggiunge 1.676.000 spettatori (7,7%), Rai3 consolida con Il Cavallo e la Torre (1.307.000 spettatori, 6,3%) e Un Posto al Sole (1.582.000 spettatori, 7,3%). Nel preserale, Rai1 è leader assoluto: L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.614.000 spettatori (24,5%) e il game principale sale a 4.851.000 spettatori con il 27%, mentre su Canale 5 Caduta Libera si ferma a 2.867.000 spettatori (17,3%) dopo una prima parte al 14,8%.​

Daytime e bilancio della giornata

Nel daytime Rai1 mantiene la sua forza informativa: TG1 Economia supera i 2,4 milioni (19,9%), La Volta Buona viaggia tra il 14,5% e il 17%, Il Paradiso delle Signore raggiunge il 16,2% e Vita in Diretta 2.412.000 spettatori con il 20,2%. Canale 5 punta sulle soap e i talent: Beautiful (2.105.000 spettatori, 17,2%), Io Sono Farah (2.134.000, 17,4%), Forbidden Fruit (2.410.000, 20,9%), Uomini e Donne (2.565.000, 24,9%), La Forza di una Donna (2.457.000, 26,3%), Amici (2.030.000, 21,9%) e Dentro la Notizia stabile al 19,8–19,3%.​

Il 12 gennaio consegna un lunedì vinto da La Preside al 27% (4,8 milioni), con Zelig 30 a resistere al 21,1% (2,9 milioni) e un buon Lo Stato delle Cose al 6,3%.

L’access vede La Ruota della Fortuna prevalere sul 25,3%, mentre in preserale L’Eredità tocca il 27%, confermando il dominio Rai sulla fascia. Il daytime resta un equilibrio tra informazione Rai e serialità Mediaset, con entrambi i pilastri a tenere alto il livello degli ascolti quotidiani.

