Ascolti tv 2 marzo 2026: commento e analisi a cura di Giulio Strocchi.

Lunedì 2 marzo 2026 segna un ribaltone nel prime time: su Canale5 Scherzi a Parte vola a 3.588.000 spettatori con il 26% di share e conquista la serata, riportando l’intrattenimento comico al centro della scena dopo la parentesi sanremese. Rai1 risponde con Ulisse – Il piacere della scoperta, che con lo speciale dedicato a Versailles ottiene 3.068.000 spettatori e il 19,6% di share, un risultato solido ma insufficiente a contrastare il boom del programma condotto da Max Giusti.

Nel resto del primetime, Rai3 con FarWest si assesta su valori intorno al 4–5%, mentre su Rete4 Quarta Repubblica si ferma poco sopra il 4% di share, penalizzati dalla forza congiunta di fiction divulgativa e intrattenimento leggero delle ammiraglie. La7 con il talk politico e le digitali free si muovono su numeri di nicchia, confermando una serata polarizzata principalmente sul duello tra Ulisse e Scherzi a Parte.

Access primetime

In access primetime torna a pieno regime la sfida tra i game show. Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.963.000 spettatori con il 23,6% di share, seguito da Affari Tuoi, che segna 5.271.000 spettatori e il 24,1%, confermandosi programma più visto della fascia e traino ideale per Ulisse. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna a 4.181.000 spettatori (circa 19%), La Ruota della Fortuna si mantiene su valori molto competitivi sul target commerciale, in linea con il successo del format e a ridosso dei numeri del competitor Rai.

Preserale e daytime

Nel preserale Rai1 consolida la propria leadership con L’Eredità, che continua a viaggiare oltre il 24–25% di share e resta uno dei titoli più forti dell’intero palinsesto, fondamentale per spingere la curva della prima serata. Su Canale5 Caduta Libera si ferma intorno al 14–15% nella parte principale, confermandosi competitivo ma ancora distante dal quiz di Rai1 in valori assoluti.

Il daytime di Rai1 mantiene una linea di continuità con UnoMattina, Storie Italiane, È Sempre Mezzogiorno, La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta, che oscillano tra il 13% e oltre il 20% di share, offrendo una tenuta complessiva molto robusta nelle 24 ore. Canale5 risponde con il blocco di informazione e intrattenimento composto da Mattino5, Forum, le soap e Uomini e Donne / Amici / Pomeriggio5, forte soprattutto sul pubblico attivo, ma è in prime time che la rete piazza il colpo di giornata con il 26% di Scherzi a Parte, capace di superare lo storico brand divulgativo di Rai1.

