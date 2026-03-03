L’ex velina Giorgia Palmas e il campione di nuoto Filippo Magnini si concedono una vacanza romantica tra i templi dei faraoni

Il legame tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini appare più solido che mai, lontano dalle indiscrezioni che vorrebbero la coppia in crisi. I due volti noti dello spettacolo e dello sport italiano hanno deciso di staccare la spina per regalarsi un viaggio indimenticabile in Egitto. Questa trasferta in Nord Africa, che sembra avere tutto il sapore di un regalo anticipato per il 43esimo compleanno di Giorgia il 5 marzo, si sta snodando lungo le rive del Nilo attraverso una suggestiva crociera che tocca i punti storici più iconici della civiltà egizia.

Un itinerario da sogno tra Abu Simbel e il Tempio di Philae

La coppia sta documentando ogni tappa sui social, mostrando una sintonia evidente mentre esplora le meraviglie di Aswan. Giorgia Palmas ha condiviso con i follower la forte emozione provata davanti alle maestose statue di Abu Simbel, un luogo dove la storia millenaria si fonde con la bellezza della roccia scolpita. Il tour è proseguito verso il magico Tempio di Philae, situato sull’isola di Agilkia e dedicato alla dea Iside. Tra selfie di coppia e sguardi complici, Filippo e Giorgia sembrano intenzionati a godersi ogni istante di questa navigazione, lasciando per una volta a casa le responsabilità quotidiane.

Tempo per la coppia lontano dai figli e dagli impegni TV

A differenza dei loro soliti viaggi in famiglia, questa volta non appaiono nelle immagini né la piccola Mia né Sofia, la primogenita della Palmas. Si tratta dunque di un momento esclusivo per i coniugi, reduci da un periodo intenso. Magnini è infatti reduce dalle fatiche di Ballando con le Stelle, dove ha conquistato il quinto posto, mentre insieme hanno affrontato recentemente il trasloco nel loro nuovo attico a Milano. Questa vacanza rappresenta il coronamento di un capitolo importante della loro vita privata, caratterizzato da grandi progetti e una nuova dimora curata nei minimi dettagli.

La smentita sulla crisi: la normalità di una famiglia vera

Proprio di recente, ospite nel salotto di Caterina Balivo a “La Volta Buona”, Giorgia Palmas aveva chiarito la natura del loro rapporto. L’ex velina ha spiegato con estrema sincerità che la perfezione assoluta non appartiene alla loro realtà, ammettendo che, come in ogni legame autentico, le discussioni non mancano. “La famiglia del Mulino Bianco non esiste”, aveva dichiarato sottolineando però la profonda gioia di questo periodo. Questa fuga egiziana conferma le sue parole: i contrasti passeggeri non scalfiscono un amore che continua a rinnovarsi tra i misteri dei faraoni e la magia del deserto.

