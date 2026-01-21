Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Martedì 20 gennaio 2026 ha offerto una serata televisiva equilibrata e combattuta, con Rai1 che ha puntato su Prima di Noi, una fiction familiare che ha catturato un pubblico fedele con storie di vita quotidiana e legami affettivi profondi. Canale5 ha replicato con Io Sono Farah, un dramma intenso che ha emozionato gli spettatori alla ricerca di narrazioni toccanti e suspense. Rai2 ha proposto Boss in Incognito, confermando l’appeal dei format sociali, mentre Italia1 con Il principe cerca moglie ha attirato chi ama le commedie romantiche leggere. La7 si è distinta con DiMartedì, un talk che ha appassionato gli amanti della politica e dell’attualità.

In questo contesto, le reti minori hanno ritagliato spazi preziosi: Tv8 con Un Natale regale ha evocato atmosfere festive, mentre Nove con Cash or Trash ha divertito gli appassionati di aste e tesori nascosti. Rai1 ha raggiunto il 12.5% di share, un risultato stabile che evidenzia la solidità delle produzioni Rai, contro il 13.3% di Canale5, segno che i drama Mediaset mantengono una presa emotiva forte. È una TV che mescola tradizione fiction e intrattenimento quotidiano, in un’arena dove ogni rete difende il suo pubblico con tenacia.

Access primetime

Passando all’access primetime, i quiz hanno dominato come sempre: Affari Tuoi su Rai1 con 5.195.000 spettatori (23.6%) ha confermato la sua affidabilità per famiglie e giocatori strategici, mentre La Ruota della Fortuna su Canale5 ha sfiorato i 5.334.000 (24.4%), vincendo la sfida grazie al suo ritmo dinamico e premi allettanti. La7 ha brillato con Otto e Mezzo a 1.779.000 (8.1%), offrendo dibattiti accesi, e Rai3 con Un Posto al Sole ha appassionato i fan delle soap opera. Queste fasce restano il motore della programmazione, agganciando il pubblico prima della prima serata.

Nel preserale, L’Eredità su Rai1 ha convinto con 4.998.000 spettatori (27.9%), superando Caduta Libera su Canale5 a 2.625.000 (15.8%), premiando i quiz classici contro quelli più irriverenti. Rai2 ha puntato su sport e serie come 9-1-1, mentre Italia1 con C.S.I. ha soddisfatto gli amanti del giallo. È una fascia vivace che bilancia divertimento e suspense per chiudere la giornata in leggerezza.

Daytime e Pomeriggio

La mattina ha visto Rai1 leader con Unomattina e Storie Italiane, mescolando news e racconti personali per un pubblico ampio. Canale5 ha replicato con Mattino Cinque e Forum, vivaci e focalizzati su casi reali. Nel pomeriggio, Vita in Diretta su Rai1 e Uomini e Donne su Canale5 hanno girato intorno al 20% di share, unendo talk e dating per chi cerca compagnia. Rai3 con Geo ha aggiunto esplorazioni naturali, La7 con Tagadà ha acceso dibattiti politici. Queste ore dipingono una TV domestica, intrecciando informazione e svago quotidiano.

Seconda Serata e Telegiornali

In seconda serata, Porta a Porta su Rai1 ha analizzato l’attualità con profondità, mentre Canale5 ha optato per TG5 Notte. Italia1 con Superhero ha chiuso con azione, La7 con tg notturni ha tenuto informati. I telegiornali serali premiano la Rai con TG1 in testa, seguito da TG5, confermando la fiducia nel giornalismo tradizionale.

Analisi Conclusiva

Martedì 20 gennaio 2026 ritrae una TV italiana bilanciata, con access prime time come re degli ascolti e prime serate frammentate tra fiction e talk. Rai e Mediaset si contendono il primato con format collaudati, mentre le fasce diurne legano tutto insieme. La chiave resta variare contenuti per fidelizzare in un mercato competitivo.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Seguite Novella 2000 anche su Facebook, Instagram e X