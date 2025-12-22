Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Il trionfo del serale e i risultati…

Il trionfo del serale e i risultati delle altre reti

La domenica del 21 dicembre 2025 premia Canale 5: in prima serata Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo guida la classifica con 2.274.000 spettatori e il 18,8% di share, confermandosi il titolo più forte della serata festiva. Su Rai1 lo speciale L’Eredità – Gran Galà Telethon si ferma a 2.104.000 spettatori con il 13,4%, un risultato inferiore alle performance del gioco in preserale e nettamente distante, di oltre cinque punti, dal quiz di Gerry Scotti.

Alle spalle dei game, il terzo polo è quello dell’approfondimento: su Rai3 Report ottiene 1.740.000 spettatori pari al 9,9% di share, mentre sul Nove Che Tempo Che Fa, dopo un’anteprima a 1.212.000 spettatori (6,2%), raduna 1.705.000 spettatori con il 9,8% e altri 782.000 spettatori con l’8% nella parte Il Tavolo, confermandosi assieme a Ranucci tra le offerte più autorevoli della domenica. Completano il prime time Lo schiaccianoci e i quattro regni su Rai2 (851.000 spettatori, 4,5%), Zelig On su Italia1 (640.000 spettatori, 4,8%), Zona Bianca su Rete4 (582.000 spettatori, 4,4%), Una Giornata Particolare su La7 (517.000 spettatori, 3,1%) e il film Quel lungo viaggio di Natale su Tv8 (416.000 spettatori, 2,4%).

La sfida dell’Access Prime Time e del Preserale

In access prime time il confronto fra i due grandi game del momento si decide sui decimali: dopo una breve presentazione a 3.963.000 spettatori (20,6%), Affari Tuoi su Rai1 arriva a 4.814.000 spettatori con il 24,2% di share, mentre su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.801.000 spettatori, 19,6%), La Ruota della Fortuna sale a 4.921.000 spettatori con il 24,9%. Un testa a testa che vede Gerry Scotti spuntarla di poco, confermando come la coppia Ruota + Milionario abbia conquistato la domenica Mediaset.

Nel preserale Rai1 mantiene comunque il comando con il format originale: L’Eredità – La Sfida dei 7 conquista 3.098.000 spettatori con il 21,2%, mentre L’Eredità sale a 4.349.000 spettatori con il 25,5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida si ferma a 1.993.000 spettatori (14,4%) e Caduta Libera a 2.452.000 spettatori con il 15,3%, distanziati di circa dieci punti dal quiz di Marco Liorni ma comunque solidi sul target commerciale. In coda al preserale, Nove e Tv8 presidiano le loro nicchie con Che Tempo Che Farà e 4 Ristoranti, preparando il terreno per i rispettivi prime time factual.

Il dominio del Daytime e il bilancio finale

Nel daytime pomeridiano, Rai1 propone una domenica tradizionale: Domenica In raccoglie 2.234.000 spettatori con il 17,8% nella prima parte e 1.756.000 spettatori con il 15,4% nella seconda (con i saluti a 1.702.000 e il 15,2%), prima di lasciare spazio a Telethon a 1.559.000 spettatori e il 13%. Canale 5 risponde con un blocco fortissimo: dopo L’Arca di Noè (2.485.000 spettatori, 18,3%), Amici vola a 2.827.000 spettatori pari al 22,6%, seguito da Verissimo che si mantiene attorno al 20% (2.181.000 spettatori, 19,7% nella prima parte e 2.222.000 spettatori, 19% nei Giri di Valzer).

Il bilancio del 21 dicembre racconta quindi una domenica in cui Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo vince il prime time con il 18,8% e batte il Gran Galà Telethon de L’Eredità al 13,4%, mentre Report e Che Tempo Che Fa occupano stabilmente l’area 9–10% e l’access vede La Ruota della Fortuna (24,9%) superare di misura Affari Tuoi (24,2%). In preserale resta saldo il dominio di L’Eredità al 25,5%, a conferma di un equilibrio complessivo in cui Rai1 difende la leadership strutturale e Mediaset si prende la ribalta della domenica sera con i suoi grandi game.

