Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Un Professore chiude in testa, finale GF sottotono e Supercoppa da urlo

Il giovedì 18 dicembre si chiude nel segno di Un Professore 3: la fiction di Rai1 saluta il pubblico con 3.492.000 spettatori e il 21,8% di share, confermandosi leader del prime time e titolo simbolo del giovedì sera Rai. Su Canale 5 la finale di Grande Fratello, vinta da Anita Mazzotta, si ferma a 1.620.000 spettatori con il 14,3%, un risultato inferiore alle attese per un epilogo di stagione e distante oltre 7 punti dalla fiction di Rai1.

Nel resto dell’offerta, Rai2 con Ore 14 Sera raccoglie 809.000 spettatori (6,3%), Rai3 con Splendida Cornice arriva a 960.000 spettatori (6,4%), mentre su Italia1 Supercoppa Italiana Live si attesta a 1.428.000 spettatori con il 5% circa nella porzione di prime time, affiancato dai talk di Rete4 (Dritto e Rovescio, 753.000 spettatori, 5,8%) e La7 (Il processo di Norimberga, 552.000 spettatori, 3,7%) e dai film di Tv8 (Sei giorni, sette notti, 488.000 spettatori, 2,8%) e Nove (Non sono pronta per Natale, 395.000 spettatori, 2,3%).​

Effetto Supercoppa e primetime

Il vero “evento parallelo” della giornata è la semifinale di Supercoppa Italiana Napoli–Milan su Italia1, che in access–prime time raduna 4.107.000 spettatori con il 20,3% di share, posizionandosi come uno dei contenuti più visti dell’intera giornata e sottraendo inevitabilmente pubblico generalista alle altre proposte. Nonostante il traino calcistico, il film di prima serata della rete non va oltre l’8% circa nella curva complessiva, segno che l’appeal del match resta nettamente superiore a quello del cinema successivo. In questo contesto, la fiction di Rai1 riesce comunque a mantenere la testa della classifica, mentre il reality di Canale 5 sconta la concorrenza sia della serie che del grande calcio in chiaro.​

Access primetime: parità perfetta tra game

In access prime time si consuma un testa a testa millimetrico fra i due game show delle ammiraglie: su Rai1 Cinque Minuti apre la fascia con 3.405.000 spettatori e il 17,2%, mentre Affari Tuoi sale a 4.469.000 spettatori con il 21,1% di share. Canale 5 risponde con Gira La Ruota della Fortuna (3.326.000 spettatori, 16,6%) e soprattutto con La Ruota della Fortuna, che si ferma esattamente sugli stessi valori di Affari Tuoi, 4.436.000 spettatori e il 21,1%, sancendo una sostanziale parità numerica nella fascia più calda della serata. A complicare la lettura dell’access arriva proprio la Supercoppa Napoli–Milan su Italia1, che dalle 20 alle 21:57 viaggia sul 20,3% con oltre 4,1 milioni di spettatori, rendendo ancora più significativa la tenuta dei due game di Rai1 e Canale 5.​

Preserale: L’Eredità allunga su Caduta Libera

Nel preserale, Rai1 consolida il suo predominio con L’Eredità – La Sfida dei 7 che ottiene 3.123.000 spettatori e il 23,5% di share, mentre il game principale L’Eredità cresce a 4.461.000 spettatori con il 27,8%, confermandosi leader assoluto della fascia. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida si ferma a 1.670.000 spettatori (13,9%) e Caduta Libera sale a 2.476.000 spettatori con il 16,9%, mantenendo una presenza solida ma distante oltre 10 punti dal quiz di Rai1. Nel frattempo, i TGR di Rai3, seguiti da Blob e Nuovi Eroi, continuano a presidiare l’area dell’informazione e del racconto di costume, mentre su Rete4 La Promessa e su Nove Cash or Trash consolidano il loro pubblico fidelizzato.​

Daytime e bilancio della giornata

Nel daytime, Rai1 mantiene uno schema riconoscibile e stabile: il blocco informativo del mattino con 1mattina News, TG1 delle 8 e Unomattina, seguito da Storie Italiane e È Sempre Mezzogiorno, si attesta su valori coerenti con la media di rete, confermando il presidio del pubblico maturo e familiare. Nel pomeriggio, La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore e Vita in Diretta lavorano in sinergia per accompagnare il pubblico verso l’access, con risultati in linea con quelli dei giorni precedenti. Canale 5 continua a puntare sulla combinazione di infotainment e serialità: Mattino Cinque e Forum presidiano la mattina attorno al 20%, mentre il pacchetto di soap e programmi del pomeriggio (Beautiful, Io Sono Farah, Forbidden Fruit, Uomini e Donne, La Forza di una Donna, Amici e Dentro la Notizia) resta uno dei punti di forza dell’ammiraglia sul target commerciale.​

Il bilancio del 18 dicembre consegna quindi un giovedì dominato da Un Professore 3 al 21,8%, con la finale di Grande Fratello ferma al 14,3% e la Supercoppa Napoli–Milan capace di sfiorare i 4,1 milioni e il 20,3% in access, ridisegnando gli equilibri della fascia. Sul fronte dei game, l’inedita parità tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna al 21,1% e il netto vantaggio de L’Eredità su Caduta Libera ribadiscono come l’asse preserale–access resti il vero motore degli ascolti quotidiani, mentre il daytime continua a vedere un sostanziale testa a testa tra l’offerta informativa Rai e i brand di intrattenimento Mediaset.​

