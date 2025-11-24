Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Domenica 23 novembre 2025 si è distinta come giornata di grandi numeri e forti contrasti televisivi. Rai1 ha proposto il film Non così vicino, scelto da 2.348.000 spettatori e il 15,2% di share, ma la vera protagonista del pomeriggio è stata la Coppa Davis: la finale tra Italia e Spagna ha registrato un ascolto medio di ben 4.052.000 spettatori con il 24,3% di share, regalando alla rete pubblica un pomeriggio da record e consolidando l’attenzione attorno al tennis nazionale.​

Prima serata

La prima serata, invece, ha visto il sorpasso di Canale 5 con la fiction La Notte nel Cuore, che ha appassionato 2.655.000 telespettatori e il 17% di share, strappando il podio della domenica e confermando la forza del racconto popolare. Italia1 si è ritagliata uno spazio comico con Zelig On (956.000 spettatori e 6,5%), mentre Rai3 con Report ha mantenuto il racconto d’inchiesta con 1.607.000 spettatori e il 9%. Sul Nove, ottima la performance di Che Tempo Che Fa, che ha oscillato tra 1.729.000 spettatori (8,5%) nella presentazione e 2.145.000 (12%) nel nucleo della puntata, toccando anche il 10,6% nella parte finale con Il Tavolo.​

Le reti minori hanno completato il quadro with titoli come Fuori dal Coro su Rete4 (717.000 e 5,7%), Caccia a Ottobre Rosso su La7, e i film Operation Fortune e Now You See Me 2 su Tv8 e 20, a conferma di una domenica vissuta tra cinema e approfondimento.

Access prime time

Nell’access prime time, Affari Tuoi su Rai1 ha raggiunto 4.166.000 spettatori e il 20,6%, mentre La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha dominato con oltre 5,1 milioni e un robusto 25,6%, consolidando la supremazia della ritualità del quiz. Italia1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha superato il milione, e su Rai3 Un Posto al Sole è rimasto punto fermo della serialità domestica.

Preserale

Nel preserale, Avanti un Altro su Canale 5 ha mantenuto il ritmo con oltre 3 milioni e 16,8% di share, mentre Rai3 con le news dei TGR ha informato 2.424.000 spettatori. Rai1, invece, ha lasciato spazio al tennis e a contenuti dedicati a uno sport protagonista anche nella fascia pomeridiana.​

Daytime

Il daytime ha visto Rai1 presidiare la mattina con Unomattina in Famiglia, Check Up, e Linea Verde (2.825.000 e 24,5%), mentre la seconda parte di giornata è stata dominata dalla diretta della Coppa Davis, con picchi sopra il 25% grazie alle sfide di Berrettini e Cobolli. Canale 5, dopo l’ormai classico L’Arca di Noè, ha trovato i suoi punti di forza con Amici (3.152.000 e 23,7%) e Verissimo che si è mantenuto stabile con oltre 2,6 milioni e oltre il 21% nella prima parte.​

Analisi Conclusiva

La domenica si chiude con i quiz serali ancora protagonisti in access e le fiction a contendersi il vertice, ma è il tennis trionfale di Rai1 a fare la vera differenza. Canale 5 si conferma solida sia in prime time che nel pomeriggio con le soap e i talent, mentre le reti minori mantengono varietà e colorano la domenica con comicità, inchieste e film cult.

