ASCOLTI TV 25 GENNAIO 2026
LA SFIDA TRA RAI E MEDIASET, CHI SALE E CHI SCENDE, COMMENTO E ANALISI A CURA DI GIULIO STROCCHI
Domenica 25 gennaio 2026 ha chiuso con una prima serata combattuta ma al ribasso. Canale5 al top con Chi Vuol Essere Milionario a 1.988.000 spettatori (15.8%), il quiz di Gerry Scotti che cala ma resiste con domande milionarie. Rai1 registra un epilogo triste per Prima di Noi al 12.4% di share, fiction storica che non decolla nonostante il cast stellare. Italia1 eccelle con Le Iene a 1.222.000 spettatori (10.3%), con inchieste che appassionano. Rai3 Report vola sul podio, con le inchieste di Ranucci sempre forti. Rai2 con Il sesso degli angeli si ferma a 713.000 spettatori (3.7%).
Reti minori ok. Tv8 con lo sport, Nove con Che Tempo Che Fa, talk di Fazio. Mediaset chiude al 44.14% in prime time, Rai al 28.28%. Quiz e inchieste vincono sulla fiction. TV domenicale frammentata, prevalgono emozioni brevi.
Passando all’access primetime, La Ruota della Fortuna su Canale5 con 4.774.000 spettatori (23.8%) supera Affari Tuoi su Rai1 a 4.682.000 (23.3%). Scotti ribalta De Martino. La7 con In Onda segna 966.000 spettatori (4.8%). Rai3 con Un Posto al Sole conferma una soap fedele. Le fasce quiz restano pilastri dominanti.
Preserale e daytime
Nel preserale, L’Eredità su Rai1 con 4.177.000 spettatori (23.9%) batte Caduta Libera su Canale5 a 2.309.000 (13.9%). La tradizione regna. Italia1 con C.S.I. conferma un crime solido. Fascia relax tra premi e gialli.
Al mattino, Rai1 con Unomattina in Famiglia tra il 21.4% e il 22.4%. Canale5 con TG5 Mattina al 23.4%. Nel pomeriggio, Amici su Canale5 a 3.229.000 spettatori (23.8%). Verissimo tra 2.263.000 e 2.297.000 (19.4%-19.3%). Domenica In su Rai1 a 2.245.000 spettatori (16.9%). Rai3 con Linea Verde sfiora i 3.2 milioni (24.2%). Soap e talk colmano le giornate.
Seconda serata e telegiornali
In seconda serata, Fuori dal Coro su Rete4 si conferma forte, mentre Italia1 punta sull’action. Nei telegiornali, TG1 a 4.504.000 spettatori (23.6%), TG5 a 3.638.000 (18.9%). L’informazione credibile chiude la giornata.
Analisi conclusiva
Domenica 25 gennaio, Canale5 prima con Milionario al 15.8%. Rai solida nel daytime. Il pomeriggio con Amici e Verissimo domina. Il prime time cala. Il bilancio tra quiz e inchieste continua a evolversi.
Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it
