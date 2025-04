Grande affluenza da tutto il mondo per porgere l’ultimo saluto al Papa nella giornata di sabato 26 aprile 2025. Qualcuno potrebbe essere curioso di sapere quanti telespettatori si sono sintonizzati su Rai 1 e siamo qui per rivelarvelo. Ecco gli ascolti TV del funerale in diretta da San Pietro.

Il funerale del Papa e gli ascolti TV

A distanza di alcuni giorni dalla triste notizia, nella giornata del 26 aprile 2025 i fedeli hanno reso omaggio a Papa Francesco arrivando da tutto il mondo in occasione del suo funerale. Questo evento ha avuto luogo a piazza San Pietro e l’affluenza è stata enorme.

Anche da casa, tuttavia, coloro che provavano affetto nei confronti del pontefice hanno voluto sintonizzandosi davanti al televisore in mattinata. Oggi, infatti, possiamo rivelarvi gli ascolti TV e i dati che sono stati registrati in quel determinato momento.

Rai 1 ha mandato in onda l’intera celebrazione del funerale di Papa Francesco e diversi siti, come per esempio Davide Maggio, hanno riportato i numeri per i più curiosi. Dalle 8:22 alle 13:30, la diretta è stata seguita da ben 4.576.000 spettatori e il 43.4% di share. Un risultato diverso lo ha avuto lo Speciale TG5 con il 17.7% di share e 1.823.000 telespettatori.

Nel gruppo dei telegiornali che hanno seguito tutta (o quasi) la diretta dei funerali del Papa possiamo citare anche il TG2 (108.000 spettatori e l’1% di share) e il TGLa7 (692.000 spettatori e il 5.9% di share). Insomma, risulta chiaro che la maggior parte del pubblico ha preferito affluire verso Rai 1 anche se, in questo caso gli ascolti TV contano relativamente.

Tra le persone presenti a Città del Vaticano, Roma e i vari telespettatori collegati sulle varie emittenti, Papa Francesco ha ricevuto un degno saluto da parte dei suoi fedeli.