Adesso che Papa Francesco è passato a miglior vita, durante il Conclave verrà deciso chi eleggere come successore. Molti stanno parlando della profezia di Malachia e di ciò che viene affermato in merito a colui che viene definito ‘l’ultimo Papa‘. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Cos’è la profezia di Malachia

Sapete che cos’è la profezia di Malachia e perché durante ogni Conclave viene riproposta? Per chi non lo sapesse, si tratta di una strana profezia circa l’ultimo Papa, ovvero colui che anticiperebbe una grande persecuzione di tutti i cristiani.

Questa predice che ‘Petrus Romanus’ si prenderà cura del gregge tra molte tribolazioni “passate le quali la città dei setti colli finirà e il Giudice tremendo giudicherà il popolo suo”. Stando ai candidati al ruolo di Papa oggi, questo significa che la Chiesa potrebbe cessare di esistere se verrà eletto Pietro Parolin e se sceglierà il nome pontificale di Pietro II.

Stando a vari studi riportati anche da FanPage, capiamo che la profezia di Malachia, attribuita all’omonimo Santo vissuto nel XII secolo, è in realtà un falso storico. Il documento risalirebbe al XVI secolo e sarebbe stato pubblicato per la prima volta verso la fine del 1500.

Il testo contiene 112 motti in latino e la descrizione di Papi e Antipapi a partire da Celestino II, la cui elezione è avvenuta nel 1143. Secondo molti ‘Petrus Romanus‘ sarebbe stato Papa Francesco! Tuttavia viene evidenziato come le frasi siano così generiche da poter essere attribuite a chiunque con un po’ di fantasia.

In sostanza, la profezia di Malachia sull’ultimo Papa non sarebbe per nulla veritiera. Affonderebbe le sue radici, secondo gli studiosi, in un documento scritto a scopo di lucro da un falsario vissuto nel Medioevo. La lista di Papi, infatti, sarebbe stata creata ad hoc per entrare nelle grazie di qualche cardinale che in quel periodo aspirava al papato.