Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Sanremo 2026 terza serata al 60,3%, “Il Gladiatore” si ferma al 6,3%

Giovedì 26 febbraio 2026 consacra definitivamente il dominio del Festival di Sanremo 2026: la terza serata di Rai1 raggiunge una media di circa 9,3–9,5 milioni di telespettatori con il 60,3% di share, uno dei risultati più alti di sempre per questo step della kermesse. Carlo Conti perde qualcosa in valori assoluti rispetto all’esordio, ma guadagna punti in share, firmando una serata che si piazza tra le più viste degli ultimi anni e conferma il Festival come evento televisivo assoluto.

La concorrenza deve accontentarsi delle briciole. Su Canale5 il film cult Il Gladiatore arriva a circa 1,2 milioni di spettatori con il 6,3% di share, risultato dignitoso ma inevitabilmente annichilito dal “muro” sanremese. Gli altri canali generalisti e le reti all news si muovono su numeri di nicchia: talk e approfondimenti politici, tra La7 e Rete4, restano attorno al 3–4%, mentre serie e factual di Rai2 faticano a superare il 2–2,5%.

Access primetime

L’access primetime di Rai1 resta completamente assorbito dal Festival: Affari Tuoi continua la pausa e la fascia viene occupata da PrimaFestival e dal pre‑show sanremese, che toccano il 32,1% di share e oltre 7 milioni di spettatori, costruendo un ponte diretto verso la lunga diretta dall’Ariston. Su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti non rinuncia alla sfida e si assesta attorno al 16,8% di share, un dato di tutto rispetto considerando lo strapotere Rai in quella fascia, che permette a Mediaset di restare visibile sul pubblico commerciale.

Preserale e daytime

Nel preserale Rai1 continua a sfruttare l’inerzia sanremese con L’Eredità, che si mantiene stabilmente sopra il 24–25% di share e prepara una platea caldissima per l’avvio del Festival, rendendo ancora più netta la distanza con il preserale di Canale5. Sulla rete ammiraglia Mediaset, i quiz e l’infotainment del tardo pomeriggio restano competitivi ma inevitabilmente meno incisivi in valori assoluti, mentre il vero punto di forza continua a essere il daytime con soap e programmi come Uomini e Donne e Pomeriggio5, che reggono l’urto sanremese soprattutto sul target attivo.

La fotografia del 26 febbraio racconta quindi una serata totalmente polarizzata: Sanremo 2026 vola al 60,3% con oltre 9 milioni di spettatori, Il Gladiatore su Canale5 non va oltre il 6,3%, PrimaFestival supera il 32% in access mentre La Ruota della Fortuna resiste al 16,8%, e il preserale di Rai1 consolida, grazie a L’Eredità, una leadership che accompagna la rete per l’intero arco della giornata.

