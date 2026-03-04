Ascolti tv 3 marzo 2026: commento e analisi a cura di Giulio Strocchi.

Gli ascolti tv di martedì 3 marzo 2026

Martedì 3 marzo 2026 vede il sorpasso del calcio sulla fiction: su Canale5 la semifinale di Coppa Italia – Como‑Inter conquista 3.737.000 spettatori con il 19,2% di share, imponendosi come programma più visto della serata e riportando il pallone al centro del prime time Mediaset. Rai1 risponde con il debutto di Gloria – Il ritorno con Sabrina Ferilli, che incolla al video 2.691.000 spettatori pari al 16,9%, risultato buono ma non sufficiente a superare la partita, soprattutto nelle fasce orarie di punta del match.

Nel resto della serata, Rai2 con Stasera a Letto Tardi ottiene 805.000 spettatori e il 5,5% di share, mentre La7 con DiMartedì raggiunge 1.672.000 spettatori e il 10,8%, confermandosi talk di riferimento sull’attualità politica. Italia1 e le reti generaliste minori si muovono su valori tra l’1,5% e il 3%, schiacciate dal doppio richiamo di calcio e fiction di prima fascia.

Access primetime

In access primetime si consuma una nuova, netta affermazione di Rai1. Cinque Minuti interessa 5.049.000 spettatori con il 24,3% di share, mentre Affari Tuoi vola a 5.876.000 spettatori pari al 27,4%, confermandosi programma più visto della giornata e traino decisivo per la serata di Gloria. Dall’altra parte, Canale5 rinuncia per una sera a La Ruota della Fortuna per lasciare spazio al pre‑partita di Coppa Italia, scelta che consente comunque alla rete di presentare la gara con una platea già molto calda sul pubblico maschile e sportivo.

Preserale e daytime

Nel preserale Rai1 mantiene salda la leadership con L’Eredità, che si colloca stabilmente oltre il 24–25% di share e continua a rappresentare una delle colonne portanti del palinsesto, fondamentale per costruire la curva della prima serata. Canale5 con Caduta Libera resta distaccata in valori assoluti, ma mantiene una buona tenuta sul target commerciale, completando la filiera che porta poi al calcio in prime time.

Il daytime di Rai1 conferma i propri equilibri con UnoMattina, Storie Italiane, È Sempre Mezzogiorno, La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta, tutti attestati tra il 13% e oltre il 20% di share. Canale5 risponde con Mattino5, Forum, le soap e il blocco Uomini e Donne / Amici / Pomeriggio5, molto forte sul pubblico attivo, ma è in prima serata che la rete piazza il colpo di giornata: Como‑Inter al 19,2% batte Gloria – Il ritorno al 16,9%, mentre Affari Tuoi si conferma regina assoluta dell’access con il 27,4%.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.