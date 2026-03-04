In queste ore è stato rivelato il presunto cast del Grande Fratello Vip. A varcare la famosa e iconica porta rossa dovrebbero essere anche alcuni ex volti provenienti dai programmi di Maria De Filippi.

Il presunto cast del Grande Fratello Vip

Mancano pochi giorni alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che promette grandi colpi di scena. A tornare alla conduzione del reality show, dopi alcuni anni di assenza, sarà Ilary Blasi, pronta a rimettersi in gioco con questa esperienza. Ad affiancare la presentatrice nel ruolo di opinioniste ci saranno due nomi d’eccezione: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nel mentre è stato confermato che il programma durerà sei settimane e in molti si chiedono già chi sarà a varcare la porta rossa. A rispondere a questa domanda, nelle ultime ore, ci ha pensato Deianira Marzano, che ha rivelato il presunto cast della nuova edizione. Stando a quanto è emerso, tra i protagonisti del reality show ci saranno anche diversi ex volti provenienti dai programmi di Maria De Filippi.

Ma chi ci sarà dunque nel cast del Grande Fratello Vip? Tra i nomi emersi ci sono quelli di Adriana Volpe, Antonella Elia, Barbara Prezia, Marco Berry, Renato Biancardi. E ancora Paola Caruso, Dario Cassini, Francesco Faraoni, Ibiza Altea, Antonio Manzini e Alessandra Mussolini. Ma non è finita qui.

LEGGI ANCHE: Una coppia lascia Uomini e Donne insieme (ANTICIPAZIONI)

Direttamente da Temptation Island troviamo invece Lucia Ilardo e Raul Dumitras. Ci sarebbe poi l’ex tronista di Uomini e Donne Nicolò Brigante. Nel cast dovrebbe esserci anche Raimondo Todaro, ex prof di Amici. Infine, da Love is Blind dovrebbe arrivare Giovanni Calvario.

Naturalmente al momento nessuna conferma è giunta da parte di Mediaset, ma di certo nei prossimi giorni ne sapremo di più in merito.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.