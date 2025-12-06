Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Il venerdì 5 dicembre 2025 incorona ancora una volta Antonella Clerici regina della serata: The Voice Senior su Rai1 guida il prime time con circa 3,7 milioni di spettatori e il 24,4% di share, confermandosi appuntamento fisso del pubblico family del fine settimana. Su Canale 5 la soap turca Io Sono Farah si ferma intorno a 1,6 milioni di telespettatori con l’11,2%, mantenendo una platea fedele ma distante oltre 13 punti dal talent musicale.

Gli ascolti delle altre reti

Tra le altre proposte, Italia1 con Le Iene presentano: La Cura supera i 690 mila spettatori attestandosi sul 6% di share, mentre Rai2 con il film Nella tana dei lupi raggiunge all’incirca 670 mila spettatori e il 4,1%. Rai3 con FarWest si colloca poco sopra i 460 mila spettatori (3,1%), mentre Rete4 con Quarto Grado ottiene uno dei risultati più solidi della serata, con circa 1,16 milioni di spettatori e il 9%. Su La7 Propaganda Live raduna oltre 800 mila spettatori (5,9%), Tv8 con Casino Royale sfiora i 300 mila spettatori (1,9%) e sul Nove Fratelli di Crozza intrattiene circa 960 mila spettatori con il 5,4%.

Sorpasso in access prime time

In access prime time la sfida fra game show si conclude ancora a favore di Canale 5: La Ruota della Fortuna arriva a circa 5,3 milioni di spettatori con il 26,5% di share, mentre Affari Tuoi su Rai1 si mantiene stabile a poco meno di 4,6 milioni con circa il 23%. Una distanza contenuta ma significativa, che conferma come il quiz guidato da Gerry Scotti sia diventato il traino più forte dell’ammiraglia Mediaset verso la prima serata del weekend.

Il day time e il riepilogo

Nel resto della giornata, il quadro resta in linea con gli ultimi venerdì: Rai1 presidia l’informazione e l’intrattenimento con il blocco 1mattina–Storie Italiane–È Sempre Mezzogiorno e con il tandem pomeridiano La Volta Buona / Il Paradiso delle Signore / Vita in Diretta, tutti su valori solidi nelle rispettive fasce. Canale 5 risponde con Mattino Cinque, Forum e il pacchetto di soap e programmi del pomeriggio (Beautiful, Forbidden Fruit, Uomini e Donne, La Forza di una Donna, Amici), che continuano a garantire alla rete una posizione di forza sul target commerciale.

Nel complesso, il 5 dicembre racconta un venerdì nettamente guidato da The Voice Senior, con Io Sono Farah che non riesce a reggere il confronto, Quarto Grado e Fratelli di Crozza molto competitivi nelle rispettive nicchie e i quiz di access che restano il vero motore d’ascolto della fascia oraria 20:30–21:30.

