IL MILIONARIO GUIDA LA SERATA, PRIMA DI NOI SI FERMA AL 14% COMMENTO E ANALISI A CURA DI GIULIO STROCCHI

La domenica 11 gennaio 2026 incorona ancora Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo: il quiz di Canale 5 conquista 2.285.000 spettatori con il 18% di share, risultando il programma più visto della prima serata. Su Rai1 la fiction Prima di Noi non sfonda e si ferma a 2.257.000 spettatori pari al 14%, risultato inferiore alle aspettative per una serie di prima serata sulla rete ammiraglia. ​

Access prime time

Nel resto del prime time, su Rai3 Report raggiunge 1.341.000 spettatori con il 7,6%, confermandosi punto di riferimento per l’inchiesta giornalistica della domenica. Italia 1 torna competitiva con Le Iene, che incollano al video 1.286.000 spettatori pari al 10,9%, dato in linea con i migliori risultati del programma nello slot festivo. Fuori dal podio, Rai2 con il film Il principe di Roma si attesta a 625.000 spettatori (3,3%), Rete4 con Fuori dal Coro arriva a 714.000 spettatori (5,7%), mentre La7 con Entrapment raccoglie 442.000 spettatori (2,5%), Tv8 con Quel piccolo grande miracolo di Natale 524.000 spettatori (3%) e il Nove con Che Tempo Che Fa – Best Of 371.000 spettatori (3,2%). ​

Access e preserale

In access prime time il duello fra i game show resta serrato: Affari Tuoi su Rai1 intrattiene circa 5.007.000 spettatori con il 24,9% di share, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna arriva a 5.033.000 spettatori con il 25,2%, con Gerry Scotti che supera Stefano De Martino di soli tre decimi. A fare da cornice, su La7 In Onda viaggia attorno al 5,4%, Italia 1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine al 5%, Rete4 con 4 di Sera tra il 4,3% e il 3,6%, Tv8 con 4 Ristoranti al 3,2% e il Nove con Little Big Italy al 2,4%. ​

Nel preserale Rai1 mantiene saldamente il comando con L’Eredità – La Sfida dei 7 a 3.778.000 spettatori (23,6%) e il game principale ancora sopra il 25%, mentre su Canale 5 Caduta Libera si assesta a 2.924.000 spettatori con il 16,8% dopo una prima parte a 2.029.000 spettatori e il 13,6%. Rai3 con i TGR raggiunge 2.400.000 spettatori (12,9%), Rete4 con La Promessa supera il 5%, mentre Nove e Tv8 confermano la propria nicchia factual con Little Big Italy e 4 Ristoranti attorno al 2–2,5%. ​

Daytime e pomeriggio festivo

Nel daytime mattutino festivo, Rai1 prosegue sulla linea tradizionale: Unomattina in Famiglia, la Santa Messa e gli appuntamenti religiosi e di servizio pubblico mantengono la rete competitiva sul pubblico più adulto e familiare. Canale 5 risponde con informazione (TG5 Speciale) e proposta religiosa, affiancata dai magazine di viaggio, mentre Rete4 con Dalla Parte degli Animali e La7 con documentari e talk di approfondimento completano il quadro. ​

Nel pomeriggio, Rai1 affida come sempre la fascia a Domenica In e Da Noi… a Ruota Libera: il contenitore di Mara Venier coinvolge circa 2,4 milioni di spettatori (17,8%) nella prima parte e 2,1 milioni (17%) nella seconda, mentre il talk di Francesca Fialdini viene seguito da circa 2,2 milioni di spettatori con il 16,6%. Su Canale 5, dopo L’Arca di Noè, Amici si conferma punto di forza del pomeriggio e Verissimo mantiene la rete su ottime medie con due parti sopra il 18–19%, consolidando il dominio Mediaset sul target giovane e commerciale. ​

La domenica 11 gennaio consegna dunque una serata dominata da Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo al 18%, con Prima di Noi ferma al 14% e un asse d'approfondimento ben rappresentato da Report e Le Iene, entrambi sopra il 7–10%. In access, lo scontro Affari Tuoi–La Ruota della Fortuna vede ancora una volta prevalere di misura il game di Canale 5, mentre in preserale L'Eredità continua a presidiare il vertice assoluto degli ascolti quotidiani Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it