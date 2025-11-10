Andiamo a scoprire gli ascolti tv di ieri sera, domenica 9 novembre 2025. A vincere la serata è stata la fiction Rai Màkari 4.

Gli ascolti tv di ieri

Ecco tutti gli ascolti tv di ieri sera, domenica 9 novembre 2025. A vincere la serata, come Davide Maggio, è stata la fiction Màkari 4, in onda su Rai 1, che ha appassionato 2.965.000 spettatori, pari al 18.8% di share. La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, ha invece tenuto compagnia a 2.441.000 spettatori, con uno share del 15.1%. Su Rai2 S.W.A.T. ha conquistato 524.000 spettatori, pari al 2.7%. Le Iene presentano: Inside, su Italia 1, hanno intrattenuto 948.000 spettatori, con il 7.6%.

Su Rai3 Report ha tenuto incollati alla tv 1.317.000 spettatori, pari al 6.4%, nella presentazione e in seguito 1.460.000 spettatori, pari all’8%. Fuori dal Coro, su Rete 4, ha totalizzato 602.000 spettatori e il 4.9%. Il film Adaline – L’eterna giovinezza, in onda su La7, ha appassionato 354.000 spettatori e l’1.9%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ha raggiunto 805.000 spettatori, con il 4.5%. Che Tempo Che Fa, sul Nove, ha conquistato 1.345.000 spettatori con il 6.6% nella presentazione, 1.823.000 spettatori con il 10.1% nella prima parte e 771.000 spettatori con il 7.4% nella seconda parte.

Vediamo ora gli ascolti tv di ieri nella fascia dell’Access Prime Time. La nuova puntata di Affari Tuoi, su Rai 1, è stata la scelta di 4.899.000 spettatori, pari al 23.9% di share. Su Canale5 invece La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 5.147.000 spettatori, pari al 25.1%. N.C.I.S. – Unità Anticrimine, su Italia 1, è stata la scelta di 1.001.000 spettatori, con il 4.9%. 4 di Sera Weekend, su Rete 4, conquista 788.000 spettatori e il 3.9% nella prima parte e 597.000 spettatori e il 2.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha tenuto compagnia a 774.000 spettatori, con il 3.8%.

Nel Preserale invece L’Eredità ha appassionato 4.555.000 spettatori, pari al 25.6%. La replica di Avanti un Altro ha invece raggiunto 2.735.000 spettatori con il 15.8%.

