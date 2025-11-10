In queste ore una nota cantante ha pubblicato sui social uno duro sfogo contro Francesca Fagnani e ha fatto intendere alla conduttrice di voler essere invitata a Belve. Ecco di chi si tratta e cosa è accaduto.

La richiesta per partecipare a Belve

La nuova edizione di Belve è ormai partita e le prime due puntate hanno già conquistato tutto il pubblico. Domani sera però il fortunato programma di Rai 2, condotto da Francesca Fagnani, non andrà in onda per dare spazio al tennis. Tuttavia la padrona di casa ha fatto uno spoiler su uno dei prossimi ospiti della trasmissione: Cristiano Malgioglio. In attesa di scoprire cosa accadrà e cosa racconterà il celebre paroliere, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Una nota e celebre cantante ha pubblicato sui suoi social un forte sfogo contro Francesca Fagnani, facendo intendere alla conduttrice di voler essere invitata a Belve. Di chi si stiamo parlando? Nientemeno che di Wanda Fisher. L’artista, facendo riferimento ai recenti ospiti che si sono sottoposti alle pungenti domande dalla presentatrice, ha così dichiarato senza peli sulla lingua:

“Cara Francesca, ho visto la penultima puntata di Belve e mi sono chiesta: ma davvero oggi basta urlare, ballare per strada o collezionare scandali per meritarsi un invito in TV? Io ho cantato con Mina, Bosé, Celentano, Zanicchi, Carrà, Battisti. Ho fatto spettacolo, quello vero (quello che richiedeva voce, talento e fatica, non follower e filtri). Eppure, chi ha trasformato la propria vita in un reality per TikTok viene celebrato come icona, mentre chi ha costruito arte e carriera viene ignorato. Non è una questione di ego, è una questione di dignità: dello spettacolo, della musica, della cultura. Lo trovo sconvolgente”.

Cosa accadrà a questo punto? Francesca Fagnani accoglierà la richiesta di Wanda Fisher e la ospiterà a Belve? Non resta che attendere per scoprirlo.

