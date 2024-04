Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Aprile 2024

Belve

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di Belve, andiamo quindi a scoprire gli ascolti che ha registrato.

Gli ascolti di Belve del 9 aprile 2024

Ieri sera, martedì 9 aprile 2024, è andata in onda la seconda puntata di Belve e tutti gli spettatori sono curiosi di scoprire quanto ha ottenuto in termini di ascolti. Questo perché l’appuntamento appena trasmesso su Rai 2 era molto atteso per via della presenza di Fedez, Francesca Cipriani e Alessandro Borghi.

Il rapper, infatti, ha parlato della sua vita privata e del momento in cui ha capito che l’amore con Chiara Ferragni è finito. Inoltre si è lasciato andare mandando a ‘quel paese’ gli amici che si sono allontanati dopo il Pandoro-Gate e ha rivelato di aver tentato il suicidio a soli 18 anni.

Ma quali sono stati gli ascolti della seconda puntata di Belve trasmessa su Rai 2 martedì 9 aprile 2024? Stando a quanto riposta anche il sito Davide Maggio Francesca Fagnani ha battuto un vero e proprio record. Ben 2.213.000 telespettatori (share del 12.6%) si sono sintonizzati sulle sue interviste.

1° edizione: 96.000 spettatori e share dello 0.9%

e dello 2° edizione: 224.000 spettatori e share dell’ 1.3%

e dell’ 3° edizione: 322.000 spettatori e share dell’ 1.7%

e dell’ 4° edizione: 230.000 spettatori e share dell’ 1.3%

e dell’ 5° edizione: 465.000 spettatori e share del 2.8%

e del 6° edizione: 416.000 spettatori e share del 2.73%

e del 7° edizione: 457.000 spettatori e share del 3.92%

e del 8° edizione: 814.000 spettatori e share del 4.48%

e del 9° edizione: 1.101.000 spettatori e share del 6.30%

Come possiamo vedere qui sopra, infatti, si tratta del risultato più alto mai realizzato nella storia del programma quando si parla delle seconde puntate. Le prime edizioni andavano in onda in seconda serata, ma nemmeno una volta promosso alle 21:30 aveva mai raggiunto ascolti simili. Un vero e proprio successo di pubblico che potrebbe confermare Belve per molti anni a venire.