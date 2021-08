Astro Novella di Joss: il tema natale di Giorgio Chiellini

Creatività e intuizione

Pur non conoscendo l’orario di nascita di Giorgio Chiellini, calciatore ricco di premi e trionfi agonistici, ci basta osservare con attenzione il suo zodiaco natale per capire che non solo è un campione in campo, ma lo è anche nella vita.

Luna in Pesci è garanzia di sensibilità e apertura del cuore verso temi nobili e solidali che hanno come Astro protagonista i deboli e chi necessita di aiuto.

Giove strettamente connesso a Nettuno lo rende intuitivo, creativo, artista nel dribblare in campo e nei sogni a occhi aperti.

Potrebbe aprirsi a una carriera televisiva e artistica se volesse, con quell’Urano in Sagittario che seppur generazionale in sestile a Venere e Mercurio dalla Vergine demarca la sua capacità di stare di fronte alle telecamere, argomentando con maestria.

Un pizzico di timidezza, forse superata dall’età non più fresca, e accuratezza nella gestione del denaro. È sempre attento a non spendere troppo, e se nella necessità di farlo evita gli sperperi.

Focoso e amante del sesso

Bella la presenza di Marte in Scorpione, fattore che lo rende amante focoso e molto legato al tema del sesso. Molto probabilmente, dopo la passione del calcio, ha proprio quella del sesso.

Pianeti dell’occulto, come Plutone e Saturno su tutti, ci regalano un’immagine di lui volta al sondare curiosità relative al campo dell’esoterismo, da cui è attratto ma rifugge forse per un’incompleta conoscenza della disciplina.

Molto attento ai bisogni del partner: protezione massima verso la persona che ama. Se piacciono i gesti dolci, lui ne è il leader indiscusso, anche se poi, conosciuta una persona e fatta sua, torna ad avere un fare capricornino, visto la forte presenza nel tema progresso dello stellium di pianeti in Scorpione.

Cosa vuol dire “fare capricornino”? Vuol dire che la freddezza e la razionalità non gli mancano, alternati certo a momenti d’ingiustificata apprensione e angoscia.

Perché di preoccupazioni il tema ci parla: un uomo grande in tutto, ma con un’ansia che probabilmente ha superato con la sua personalità.

Anni particolari, non sempre facili lo attendono, anche il prossimo ad esempio ci parla sì di un successo, ma raggiunto con difficoltà e con grande fatica.

Vedrà il successo nella seconda parte del 2022.

Un cambio, uno spostamento fisico è previsto tra fine del 2021 e i primi mesi del 2022. Attenzione va data a una figura femminile della sua famiglia d’origine e a un accadimento strettamente connesso alla sua famiglia.

In bocca al lupo al nostro campione!

a cura di Joss Procino

Novella 2000 © riproduzione riservata.