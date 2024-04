Anita Olivieri attacca ancora Beatrice: il like contro la sorpresa della Luzzi a Heidi Baci (FOTO)

Spettacolo

24 Aprile 2024

Anita Olivieri continua a mettere like ai post contro Beatrice Luzzi e anche in queste ore è accaduta una cosa analoga. Ecco che cosa sta succedendo.

Anita Olivieri ancora contro Beatrice Luzzi

Di recente abbiamo parlato di Anita Olivieri in merito al suo rapporto con Giuseppe Garibaldi, il quale ha messo fine all’amicizia con lei. L’ex gieffina non l’ha presa bene e lo ha accusato di comportarsi in questo modo solo per farsi ben volere dai fan dei ‘Beabaldi‘:

“Per me siamo a posto così. Poi dopo che ha iniziato a seguire il mio ex dandomi motivazioni assurde… Voglio dire, ora avete tutte le risposte. Io ho le chat dove ci sentivamo quando diceva di no.

Paura dei Beabaldi? Tra l’altro gli ho scritto sempre io. Hype, cari amici. Finalmente la verità. Mi dispiace per gli Anibaldi ma io lo sapevo che sarebbe finita così”.

In queste ore però è tornata ad attaccare Beatrice Luzzi mettendo like a un post contro l’attrice. Un utente ha commentato dicendo che il nome della Luzzi è sempre sulla bocca di Anita Olivieri e Alessio Falsone, ma un’altra fan li ha difesi affermando quanto segue:

“Almeno non hanno bisogno di andare in Albania a fare sorprese finte o a fare ship fake con uno struzzo per far parlare di sé”.

Il like di Anita Olivieri al post contro Beatrice Luzzi

Insomma, secondo Anita Olivieri l’attrice avrebbe fatto la sorpresa ad Heidi Baci al Grande fratello albenese solo per visibilità. La stessa cosa varrebbe anche per il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi, verso il quale non ci sarebbe davvero un ritorno di fiamma.

Ovviamente adesso bisogna aspettare e capire se la Luzzi risponderà a questi attacchi o se preferirà il silenzio. Come al solito noi vi terremo aggiornati, nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.