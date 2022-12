NEWS

Andrea Sanna | 10 Dicembre 2022

GF Vip 7

Le critiche di Attilio Romita

Attilio Romita sembra avere il dente avvelenato intorno ad alcune dinamiche e il fatto che a lui in puntata sia dedicato sempre meno spazio. In veranda il vippone si è sfogato con Sarah Altobello e ha riservato parole dure e critiche ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

In questo video, come potete sentire, Attilio Romita ha continuato a lamentarsi. Non apprezza il modo in cui vengono costruite le puntate e non ama “fare l’accompagnatore della comitiva”. E ancora una volta ha dato contro ad Antonella Fiordelisi per i modi bruschi avuto a detta sua con Daniele Dal Moro:

“Una ragazza che dice ‘speriamo che lo cacciano’… perché lei si sente la copertina di questa trasmissione con la sua storia d’amore. È così e nemmeno puoi darle contro. Io non posso mettermi a fare l’arredamento della Casa…”

Sarah Altobello ha ascoltato Attilio Romita e detto il suo pensiero. Il giornalista ha spiegato di essere infastidito da diversi atteggiamenti avuti da Antonella e ha attaccato: “Io ieri mi sono innervosito molto perché ho capito che queste sono persone che come l’hanno detto su Daniele potrebbero farlo anche con me. Anche le pulci hanno la tosse. Telecamere, microfoni. Io perché devo mettermi a rischio? Non immaginavo si potesse arrivare a quel punto. Trattare in modo becero una persona come Daniele, amico anche del fidanzato. Una persona che non ha mai dato fastidio a nessuno”.

E ancora Attilio Romita contro Antonella Fiordelisi ha detto: “È una ragazzetta in cerca di futuro, lui un imprenditore con risultati già importanti. Figlio di personaggio politico importante che si deve far trattare così da una persona che ha un bel profilo Instagram nel quale fa vedere…”

Complimenti 🎉 al confessionale in primis e poi a questo omuncolo che sostiene che “la cretinetta” ha trovati “il pollo coi soldi” per sistemarsi! Ma stiamo fuori di testa??? Non si parla più di gioco da un po’… perfavore intervenite! Non avverto più! 😡 #donnalisi #gfvip 2 pic.twitter.com/HjfgpKzuN6 — Stefania_donnalisi_87 (@SFra87) December 9, 2022

Secondo Attilio Romita poi ci vorrebbe un po’ più di rispetto. “Se ca**i fuori dal vaso io ti mando a fare in c**o. Ieri mi hanno chiamato in confessionale e detto ‘oh quando ci vuole ci vuole”. Infine in un altro video il giornalista attacca la coppia formata da Edoardo e Antonella: “Ma quelli sono fidanzati apposta“. A sorprendere sono le parole di Sarah che sembra dare ragione ad Attilio, nonostante l’amicizia con Antonella Fiordelisi.

L’atteggiamento di Attilio Romita sta facendo molto discutere sui social tra i fan del GF Vip 7.