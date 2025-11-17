Nella Casa Giulia Soponariu ha avuto un nuovo malore al Grande Fratello, svenendo durante la prova del calco in gesso. La regia ha staccato l’inquadratura, alimentando la preoccupazione tra i fan. Non è il primo episodio di malessere per la giovane concorrente.

Giulia sviene al Grande Fratello

Un altro malore per Giulia Soponariu nella Casa del Grande Fratello. La giovane modella e studentessa di Economia ha avuto un nuovo svenimento durante la prova del calco in gesso, un gioco a cui i concorrenti sono stati chiamati a partecipare per eleggere il “più bello” e la “più bella” di questa edizione. Giulia e Omer sono stati scelti per questo ruolo speciale. Ma ciò che doveva essere un momento di divertimento si è trasformato in un episodio preoccupante.

L’accaduto si è verificato al Grande Fratello ieri 16 novembre, quando, durante la realizzazione del calco, Giulia ha improvvisamente iniziato a guardare nel vuoto. Poco dopo, ha iniziato a cedere. “Tienimi, tienimi”, ha detto, mentre gli altri concorrenti sono accorsi per sostenerla. Il momento, però, è stato bruscamente interrotto dalla regia, che ha staccato l’inquadratura, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Questo non è il primo malore che Giulia ha avuto da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello. Si tratta infatti del suo terzo episodio di svenimento per la giovane concorrente, e la situazione sta suscitando sempre più preoccupazione.

Molti fan del Grande Fratello sui social si sono interrogati sul motivo di questi malori così frequenti, e alcuni si chiedono cosa ci sia dietro. La questione al momento, forse per questioni di privacy, non è stata ancora discussa.

Nel frattempo, il programma non ha aggiornato riguardo a quanto accaduto, alimentando ulteriori pensieri tra i fan del Grande Fratello. Vedremo se stasera Simona Ventura deciderà di affrontare la questione in puntata. Intanto Giulia sappiamo, grazie alle anticipazioni (QUI I DETTAGLI), che vivrà delle belle emozioni.

