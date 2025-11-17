Attimi di paura nella Casa! Giulia sviene per la terza volta al Grande Fratello, la regia censura
Ennesimo svenimento per Giulia nella Casa del Grande Fratello
Nella Casa Giulia Soponariu ha avuto un nuovo malore al Grande Fratello, svenendo durante la prova del calco in gesso. La regia ha staccato l’inquadratura, alimentando la preoccupazione tra i fan. Non è il primo episodio di malessere per la giovane concorrente.
Giulia sviene al Grande Fratello
Un altro malore per Giulia Soponariu nella Casa del Grande Fratello. La giovane modella e studentessa di Economia ha avuto un nuovo svenimento durante la prova del calco in gesso, un gioco a cui i concorrenti sono stati chiamati a partecipare per eleggere il “più bello” e la “più bella” di questa edizione. Giulia e Omer sono stati scelti per questo ruolo speciale. Ma ciò che doveva essere un momento di divertimento si è trasformato in un episodio preoccupante.
L’accaduto si è verificato al Grande Fratello ieri 16 novembre, quando, durante la realizzazione del calco, Giulia ha improvvisamente iniziato a guardare nel vuoto. Poco dopo, ha iniziato a cedere. “Tienimi, tienimi”, ha detto, mentre gli altri concorrenti sono accorsi per sostenerla. Il momento, però, è stato bruscamente interrotto dalla regia, che ha staccato l’inquadratura, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.
Questo non è il primo malore che Giulia ha avuto da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello. Si tratta infatti del suo terzo episodio di svenimento per la giovane concorrente, e la situazione sta suscitando sempre più preoccupazione.
Molti fan del Grande Fratello sui social si sono interrogati sul motivo di questi malori così frequenti, e alcuni si chiedono cosa ci sia dietro. La questione al momento, forse per questioni di privacy, non è stata ancora discussa.
Nel frattempo, il programma non ha aggiornato riguardo a quanto accaduto, alimentando ulteriori pensieri tra i fan del Grande Fratello. Vedremo se stasera Simona Ventura deciderà di affrontare la questione in puntata. Intanto Giulia sappiamo, grazie alle anticipazioni (QUI I DETTAGLI), che vivrà delle belle emozioni.
