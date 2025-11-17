Stasera su Canale 5 andrà in onda una puntata del reality show. Ecco tutte le anticipazioni del Grande Fratello: cosa succederà e le news sul GF di oggi 17 novembre 2025.

Grande Fratello, anticipazioni GF puntata 17 novembre 2025

La nona puntata del Grande Fratello, in onda questa sera, lunedì 17 novembre, promette emozioni forti, sorprese davvero inaspettate per casalinghi e casalinghe e numerosi colpi di scena. Durante la serata assisteremo a momenti di confronto e tensione, con Simona Ventura pronta a commentare gli sviluppi più rilevanti della Casa del GF insieme a Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Quali sono le anticipazioni del Grande Fratello in vista dell’appuntamento di oggi 17 novembre?

Uno dei momenti più attesi riguarda Mattia, che finalmente scoprirà la verità sulla sua fidanzata Carlotta. Dopo giorni di dubbi e incertezze, Mattia riceverà una busta rossa con la notizia che Carlotta non lo ha lasciato. Ma la sorpresa non finisce qui. Come si legge dalle anticipazioni sul GF, infatti, Grazia, che era già al corrente della situazione, avrà un confronto diretto con lui. E per completare il quadro, Carlotta entrerà in Casa per chiarire una volta per tutte il suo rapporto con Mattia e avrà modo di parlare anche con Grazia.

Cosa succede nella puntata di stasera del GF

Nel frattempo dalle anticipazioni del Grande Fratello sappiamo che c’è grande attenzione su Rasha e Omer, il cui bacio ha alimentato voci sul loro rapporto. Alcuni concorrenti, però, mettono in dubbio la genuinità del loro avvicinamento, accusandoli di seguire una strategia e non un sentimento vero. Quale sarà la verità? Stasera i due saranno messi a confronto con i loro compagni.

Non mancheranno anche le emozioni. Al Grande Fratello come si legge dalle anticipazioni assisteremo a forti emozioni anche per Giulia. La concorrente avrà modo di riabbracciare i suoi cinque fratelli. Loro entreranno nella Casa per una sorpresa che ci farà versare qualche lacrima.

Dopo il suo ingresso a sorpresa in settimana, Marina La Rosa farà visita nella Casa, dove incontrerà Domenico per approfondire i suoi sentimenti per Valentina e Benedetta. Sarà un momento di confronto interessante che getterà nuova luce sulle dinamiche.

News Grande Fratello, prevista una doppia eliminazione

Non mancheranno, ovviamente, i momenti di suspense legati al televoto. Stasera, infatti, scopriremo chi tra Domenico, Flaminia, Francesca e Simone, Giulia e Rasha verrà eliminato dal Grande Fratello in una prima eliminazione.

Ma non è tutto. Durante la puntata, verrà aperto anche un televoto flash con modalità mai viste prima, che porterà alla seconda eliminazione della serata.

Appuntamento a stasera, in prima serata su Canale 5, per una nuova, imperdibile puntata di Grande Fratello. Non mancate!

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X