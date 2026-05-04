È morto Beau Starr a 81 anni, attore tra cinema e TV: dallo sport professionistico ai ruoli cult in “Halloween” e “Quei bravi ragazzi”.

È scomparso a 81 anni Beau Starr, attore caratterista statunitense noto soprattutto per i suoi ruoli in Halloween e Quei bravi ragazzi. La sua carriera, iniziata dopo un passato da giocatore professionista di football, lo ha portato a lavorare tra cinema e televisione, lasciando un segno riconoscibile in numerose produzioni di successo.

Dallo sport alla recitazione: le origini di una carriera insolita per Beau Starr

Nato il 1° settembre 1944 nel Queens, a New York, Beau Starr aveva inizialmente intrapreso un percorso completamente diverso rispetto a quello artistico. Prima di affermarsi come attore, infatti, era stato un atleta professionista di football americano, giocando come offensive lineman nei New York Jets e proseguendo poi tra campionati statunitensi e canadesi. Questa esperienza sportiva ha rappresentato la prima fase della sua vita pubblica, prima del passaggio definitivo alla recitazione.

La svolta arrivò tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, quando iniziò a muovere i primi passi tra teatro e televisione. Il debutto sullo schermo risale al programma Bizarre del 1979, seguito da una serie di apparizioni in produzioni televisive molto popolari dell’epoca. Tra queste figurano titoli come TJ Hooker, A-Team, MacGyver, Supercar e Giudice di notte, che contribuirono a consolidare la sua presenza come volto caratteristico della TV americana.

Cinema e televisione: i ruoli che hanno reso riconoscibile Beau Starr

Sul grande schermo Beau Starr ha costruito una carriera solida, spesso in ruoli di supporto ma sempre incisivi. Tra le sue partecipazioni figurano film come Hanky Panky – Fuga per due, Nato il quattro luglio, Fletch – Un colpo da prima pagina e Speed. Tuttavia, le interpretazioni che lo hanno reso più riconoscibile al grande pubblico restano quelle legate al cinema di genere e ai grandi registi. Il ruolo più iconico è senza dubbio quello dello sceriffo Ben Meeker nella saga horror Halloween 4 – Il ritorno di Michael Myers (1988) e Halloween 5 – La vendetta di Michael Myers (1989), che lo ha reso un volto familiare per gli appassionati del genere.

Un altro momento centrale della sua carriera arriva nel 1990 con Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, dove interpreta il padre di Henry Hill, personaggio portato sullo schermo da Ray Liotta. Anche in televisione la sua presenza è stata costante, con ruoli in serie come Due South – Due poliziotti a Chicago, dove interpretava il tenente Harding Welsh, confermando una carriera lunga, versatile e profondamente legata ai personaggi di contorno ma memorabili.

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Beau Starr, l’attore di Halloween e Quei bravi ragazzi è morto: le cause

Beau Starr si è spento all’età di 81 anni a Vancouver, in Canada, pare per cause naturali. La notizia è stata diffusa dal fratello Mike Starr e successivamente ripresa da TMZ, confermando la fine di una lunga carriera tra cinema e televisione. In famiglia e tra i colleghi il dolore è stato immediato: il fratello Mike, 75 anni, lo ha descritto come “una persona davvero unica e speciale“, sottolineando anche il ruolo fondamentale che Beau ha avuto nella sua vita, aggiungendo che “Beau lo ha aiutato a crescere ed è stato una grande fonte di ispirazione per lui“.

Anche dal mondo del cinema sono arrivati messaggi di cordoglio. L’attore Christopher Serrone, che aveva condiviso il set con lui, ha diffuso la notizia scrivendo: “È con il cuore pesante che vi informo della tristissima scomparsa di Beau Starr. @mikestarractor mi ha chiesto di dare l’annuncio“, aggiungendo poi: “Beau ha vissuto una vita ricca e significativa. Era un figlio, un fratello, un padre, un nonno, un attore e un giocatore della NFL/CFL. Vi prego di dedicare un momento al ricordo di una persona straordinaria. Riposa in pace“.

La sua scomparsa chiude una lunga storia professionale, ma resta il ricordo di un interprete affidabile e sempre presente in produzioni diventate iconiche.